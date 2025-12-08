吉隆坡茨廠街後巷美食＋夜景打卡新地標

最近和朋友去了趟茨廠街晃了一下，才發現原來幸運咖啡（Luck Bros Kopi）的後院超有驚喜！店家將 Lorong Paggong 的小巷打造成一個超 chill 的露天用餐區，晚上還能邊吃邊欣賞 Merdeka 118 大樓的燈光秀，真的超級有 feel～



幸運咖啡 Luck Bros Kopi

14, Jalan Panggong, City Centre, 50000 Kuala Lumpur

廣告 廣告

聯繫電話：+6012-610 8856

營業時間：10am ~ 12am (週一至週五)； 9am ~ 12am (週六和週日)





餐厅採用掃碼點餐，即便在高峰時段，食客也能快速下單。

在等餐的同時，不妨順便打卡Merdeka 118，享受美味與風景的雙重體驗，記錄每一份美好時光。

我們點了他們家的碳火現烤 沙爹肉串，每串都烤得恰到好處，外皮微微焦香，散發出碳火獨有的香氣，咬下去卻依然鮮嫩多汁，完全沒有乾柴感。搭配濃郁的花生沙爹醬，甜中帶鹹，香氣層層堆疊，入口非常有滿足感，是那種會讓人一口接一口的美味～

他們家的 咖喱麵 一上桌就很誘人，小碟的 sambal 醬帶著一點 rendang 香味，拌進湯裡，味道立刻豐富起來，每口都很有層次。

咖喱麵配有雞腿、魚餅、長豆、豆腐卜及半顆熟蛋，香濃惹味；要是再配上猪紅和血蛤就更完美了...。

來到這裡，最不能錯過的就是他們家的 招牌炸雞椰漿飯！整塊 L 型炸雞腿皮炸得酥脆，肉質多汁又不柴，搭配特調馬來香料，香氣撲鼻不油膩。椰漿飯帶有椰香，口感溫潤，再加上炸花生、江魚仔、黃瓜、參巴辣醬和店家特製辣椒醬，一口吃下層次豐富、超級滿足～

夜間的 Lorong Panggong 有點像電影場景，復古牆面、暖色燈光，還有高聳的 Merdeka 118 當背景，加上香氣撲鼻的椰漿飯，氛圍感直接拉滿

吃飽後當然要來點甜點收尾！這一碗 珍多冰(Cendol) 完全不輸正餐，椰漿濃郁，搭配香甜卻不膩的馬六甲椰糖漿 (Gula Melaka)，再加上綠綠滑滑的cendol，Q 彈得剛剛好～

一邊吃一邊吹著夜晚的小風，整個心情都被治癒了。

在熱門的茨廠街打卡點，許多人或許和我一樣，對網紅店的食物水準難免持保留態度，但這家咖啡廳卻是難得的例外。 嚐過幾道料理後，讓人驚喜地發現，他們不僅有話題，更有對料理品質的用心。

儘管地處遊客如織的熱門景區，味道卻一點都不馬虎，絕不僅僅是拍照打卡的噱頭，而是真正值得細細品嚐的美食。無論是情侶約會、朋友聚餐，還是獨自享受一頓宵夜，這裡都是兼具美食與氛圍的理想選擇。









相關連結

PandaJoice

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！