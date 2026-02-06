吉馬來～台北地下街2026年貨大街陪您過新年 多重任務等你挑戰拿好禮

2026台北地下街推出「吉馬來台北地下街，丙午真有福」主題系列活動，除了活動期間在台北地下街消費滿額可以參加抽獎、兌換滿額禮之外，在三號廣場到六號廣場皆設有新年主題造景，民眾可拍照留念，並於五號廣場（Y17、Y20U）、三號廣場（Y21、Y24U）設有「打卡換斗方」任務，民眾上傳完成後可至Y3-Y5間行政中心（借問站）出示手機畫面並兌換禮品；即日起至2月15日前來台北地下街可參加與台北霞海城隍廟聯動的2026台北年貨大街街區集章活動，完成任務可依門檻兌換「好緣搖搖馬」或「吉馬撲克牌」，活動辦法與禮品皆以現場公告與實物為準，數量有限，換完為止。

台北地下街五號廣場（Y17、Y20）現正展示巨大化主題吉馬「金力旺勝」與「馬上發財」，新年期間來台北地下街拍照打卡可至Y3-Y5間行政中心兌換新年斗方。圖：台北地下街提供

廣告 廣告

即日起至2月22日下午4點止，憑台北地下街當日消費滿500元發票可參加「馬到成功抽好禮」，將於22日下午5點於四號廣場（Y19、Y22）抽出3C、電玩、購物金等多項超值好禮得主，消費滿指定金額還有每日限量滿額禮要送給您。2月7日至2月15日響應台北年貨大街推出「專屬加碼祝福」，憑台北地下街當日消費累積滿2,000元以上發票，即可於八號廣場（Y12U）兌換馬年開運小物「金力旺勝」或「金馬發財」搖搖馬一個（隨機贈送）。

即日起至2月22日，憑台北地下街當日消費累積滿500元即可參加「馬到成功抽好禮」活動，消費滿指定金額還可兌換滿額禮。圖：台北地下街提供

呼應丙午馬年與新春到來，台北地下街在三號廣場、五號廣場與六號廣場皆設有主題造景，三號廣場以「吉馬來」巨大繪馬與吉語福籤樹，並展示由繪者Heylulu 黑璐璐創作的七款主題造型吉馬；五號廣場「吉馬來台北地下街」將福氣滿滿的「金力旺勝」與「馬上發財」吉馬巨大化，讓台北地下街陪您一同賀新春；六號廣場由台灣原創IP九藏喵窩設計「喵達摩不倒翁」，祝福新的一年以正能量凝聚滿滿福氣。三號廣場與五號廣場皆設有「打卡換斗方」任務，民眾依照任務指引拍照打卡並上傳個人社群，內文「@台北地下街」與「@台北霞海城隍廟」並於每日營業時間內至Y3-Y5間行政中心（借問站）出示手機畫面，即可獲得限量吉馬斗方，款式隨機。

即日起至2月15日，台北地下街響應2026台北年貨大街，與台北霞海城隍廟推出「吉馬來集章，走街真有趣」，禮品數量有限，送完為止。圖：台北地下街提供

即日起至2月15日，台北地下街響應2026台北年貨大街，與台北霞海城隍廟推出「吉馬來集章，走街真有趣」，民眾可先至台北地下街行政中心服務台領取集章卡，並分別完成三處指定地點集章（十二號廣場、三號廣場與台北霞海城隍廟），集章完成後返回台北地下街Y3-Y5行政中心辦公室即可兌換禮品一份。每人每日限兌換一次，恕不接受代領集章卡或兌換禮品，名額數量有限，換完為止。行政中心服務時間為每日上午11點至晚間9點30分，2月15日蓋印截止時間至晚間8點30分、兌換時間至晚間9點，提醒參與民眾留意截止時間。

2月7日至2月15日響應台北年貨大街推出「專屬加碼祝福」，憑台北地下街當日消費累積滿2,000元以上發票，即可於八號廣場（Y12U）兌換馬年開運小物「金力旺勝」或「金馬發財」搖搖馬一個（隨機贈送）。圖：台北地下街提供

2月7日下午2點在台北地下街四號廣場（Y19、Y22）將舉辦「創意春聯DIY」，憑台北地下街當日消費不限金額發票即可參加，更多精彩活動請持續關注台北地下街粉絲專頁（www.facebook.com/TaipeiCityMall），即時資訊不錯漏。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

北水分署啟動寶二水庫人工增雨 多管齊下確保科技與農業用水

桃園為青年創業者打造交流平台 深化與產業市場連結