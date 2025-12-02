「吊扣」變「吊銷」提早上路 台中12警員涉勾結圖利車主154人遭起訴

台中市警察局（google map）

台中地檢署查出台中市警局12名警員涉嫌勾結17家代辦業者以不實開單之方式，使汽車牌照遭吊銷後，逕行驗車重新申請牌照上路，以此方式圖利車主免受吊扣之處罰，並得以立即換發新牌照後上路行駛，圖利車主154人。中檢今（2）日偵結，將警員、業者共計29人依圖利等罪起訴，其中11名警員、16家業者坦承犯行，檢察官建請緩刑或輕刑。

這起警員涉勾結代辦業者弊案，中檢從2023年即展開地毯式的蒐證和偵訊，涉案警員包括台中市警局交通大隊、第三、四和大甲、霧峰、太平等分局，顯見這種歪風相當「普遍」。檢察官何建寬指出，這些警員礙於警友會成員之情誼，或囿於親友等民眾請託關說之舊時代思維與錯誤觀念，以致有此犯行，惡性雖非重大，但無形中擴大交通 潛在危害，亦使整體交通違規取締作業之公平性陷於遭受特權介 入、不公之質疑，實不可取。

廣告 廣告

起訴指出，許姓等 12 名警員，知悉依2023年 6 月 30 日施行前之道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛若超速達 60 公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照6 個月。另依同條例第 12 條規定，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。

而代辦業者廖姓等 17人也清除了解，依照規定，縱車主因超速等危險駕駛事由遭罰吊扣汽車牌照，但因實務「吊銷」處罰效果重於「吊扣」之處罰原則，如車主於吊扣期間因車輛未懸掛牌照行駛於道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後重新申請牌照立即上路，汽車業務代辦業者即可藉此，對外招攬代辦重新領牌業務，因此向12名警員關說，虛偽開立不實交通違規舉發單，使汽車牌照遭吊銷，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，並立即換發新牌照，使車主可重行開車上路，以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛之不利處分，總計使 154 位車主獲得提前使用車輛3至6 個月之不法利益共計288萬9850元。

經檢方偵辦，有2名警員主動自首，供出代辦的業者，有9名警員坦承犯行，16名業者也坦承犯行，繳交不法所得。不過，1名林姓警員否認犯案，1名廖姓業者僅坦承偽造私文書罪，其餘否認，檢方建請法院對此2人處以適當之刑。

更多鏡週刊報導

手腳刺4刀經紀公司老闆身亡 中檢依傷害致死罪起訴凶手

黃國昌人頭現形／直擊黃國昌狗仔基地人頭老闆 凱思國際負責人李麗娟現身

黃國昌人頭現形4／2議長用人頭收錢下場慘 設公司當白手套栽了