吊消波塊失重翻覆釀1死1傷…奪命原因曝！駕駛「夾困慘死」勞檢要查了

社會中心／陳弘逸報導

台東縣成功漁港昨天（11月30日）發生工安意外，造成1死1傷。（圖／翻攝畫面）

台東縣成功漁港昨天（11月30日）發生工安意外，造成1死1傷；一輛吊車進行消波塊補拋工程，疑因配重失誤，導致吊車失重翻覆還一度起火，駕駛當場死亡、46歲胡姓隨車人員夾困，獲救送醫；後續相關單位封鎖工地，並通報勞檢署介入調查。

這起事故，發生在11月30日上午11時24分，消防獲報位於成功漁港堤外消波塊補拋工程，傳出吊車翻覆，還釀成車體起火；警消獲報出動7車10人前往救援，駕駛已死亡、隨車人員夾困，腿部受傷，將人救出後送醫。

廣告 廣告

台東縣政府辦理「新港堤外消波塊補拋」工程，預計12月底完工，未料，卻釀成1死1傷工安意外。（圖／翻攝畫面）

據《中國時報》報導，台東縣政府辦理「新港堤外消波塊補拋」工程，預計12月底完工，未料，卻釀成1死1傷工安意外；縣府農業處說明，工區備有20噸與40噸的消波塊，吊車提前進行吊掛消波塊放置與配重前置作業，疑因「配重作業不當」導致旋轉或調整過程中失衡翻覆。

縣府農業處表示，工地將依規定先行停工，並通報勞檢機關釐清事故原因與責任，待完成檢查後方能復工。

縣府農業處強調，若涉及罰則，須依勞檢調查結果判定，因屬前置作業階段，相關違規情況仍待釐清。

更多三立新聞網報導

國道疾駛「車內掉出一個人」真相曝！1女3男到案…他因1事寧願搏命犯罪

女兒養10多年「長大卻不像自家人」二寶爸驗DNA怒告前妻…痛揭超綠真相

62歲狠夫殺小4歲妻再自殘！他一度陷昏迷「鬼門前拖回陽間」面對審判

吃安眠藥入睡沒醒…媽媽進房關心！撞見「親弟弟」全裸擺1姿勢趴女兒身

