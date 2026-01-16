吊車台6線暴衝連撞11車 外送員慘捲車底傷

苗栗縣公館鄉台6線，今天（16號）中午發生一起大型吊臂車追撞事故。（圖／東森新聞）





苗栗縣公館鄉台6線，今天（16日）中午發生一起大型吊臂車追撞事故，一輛從新竹開往苗栗的大型吊臂車行經五谷陸橋口時，疑似煞車過熱導致失靈，車輛失控撞上11輛停放在路邊的汽機車，還有名外送員被壓在車底。

馬路上車不多，一台接著一台的行駛，有一台大型吊臂車迎面而來，下一秒卻撞上貨車和路邊的汽機車，後車推前車，造成了連環撞的場面。

事情就發生在苗栗公館，今天中午在台6線上，一輛從新竹開往苗栗的大型吊臂車行經五谷陸橋口時，疑似因為煞車過熱，導致煞車失靈車子失控偏航，才會撞上了停在路邊的汽機車。這麼一撞也造成了11輛汽機車受損，還有一名外送員卡在吊車車底。

記者vs.當事民眾：「（聽到什麼聲音），蹦蹦蹦蹦蹦，出來看到我的車被他撞成這樣。」

民眾聽到巨大聲響出來查看，發現自己的車已經被大吊車撞爛。而警消獲報趕抵現場，緊急將被捲入車底的外送員救出，幸好外送員只有身體擦挫傷，沒有生命危險，不幸中的大幸，隨後被送醫救治。至於詳細的事故原因，還有待警方進一步釐清。

