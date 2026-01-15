吊車大王不只買豪車！還砸29萬搶「這4數字」

娛樂中心／周孟漢報導



64歲啟德機械起重公司董事長胡漢龑，有「竹北吊車大王」之稱，年收入上看30億的他，曾豪砸近5億元、打造8層頂級豪宅「竹北羅浮宮」，讓4房嬌妻及14名子女同住一個屋簷下。日前才買下千萬邁巴赫休旅車的他，除了買車不手軟外，對於「車牌」也是頗有深究，特別花了29萬標下「8888」車牌，替愛車取得「發發發發」的夢幻身分證。

桃紅電動四輪新入庫！「8888」就是吊車大王座駕



胡漢龑近日透過臉書上傳一段影片，只見他將特別自家的福斯電動四輪廂型車貼膜，變成特殊的「銀加桃紅」雙色，外型相當搶眼奪目，與他一貫高調、繽紛的個人風格十分適合。為了在新年取得好彩頭，特別花了29萬1000元，標了第一張「8888」車牌，直喊「開心、開心、開心」。

吊車大王不只買車不手軟！豪砸29萬搶「這4數字」網見真相全跪了

胡漢龑特別花了29萬標下「8888」車牌，替愛車取得「發發發發」的夢幻身分證。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





買豪車不忘做公益！霸氣捐贈救災車力挺消防局





除了奢華的生活點滴，胡漢龑也積極投入公益活動，他在領取新車牌當天，隨即開著愛車前往新竹縣消防局參加贈車典禮，他不只捐贈了一台四輪傳動勘災車給第二大隊，現場聽到即將要成立第四大隊後。更當場承諾未來要再贈送一台同樣款式的救災車，當作給即將成立的第四大隊一個大賀禮。

吊車大王不只買車不手軟！豪砸29萬搶「這4數字」網見真相全跪了

胡漢龑不只捐贈了一台四輪傳動勘災車，現場承諾要再贈送一台同樣款式的救災車。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





網封最強乾爹！慷慨義舉引萬人盛讚



善舉曝光後，立刻引發網友們盛讚，直喊「讚嘆胡董發心善行」、「熱心公益為善最讚，開心開心」、「胡董太可愛！」、「乾爹有錢就是任性」、「積善之家！」、「謝謝董事長，感動」、「用最好的車救災，台灣感謝有你」。





