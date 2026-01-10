吊車大王不開心！彩券「差1碼」就中800萬 下秒捐了一輛車
生活中心／倪譽瑋報導
被稱為「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，時常高調展現財力，也會大方投入公益。5日他拍片分享，去買539彩券結果差一個號碼800萬獎金就沒了，這已是第五次和頭獎擦身而過，他直呼「不開心，不開心」；下秒場景瞬間轉到贈車典禮現場，5日當天胡漢龑即大方捐出一輛警車。
5日胡漢龑拍影片指出，他去買了今彩539，結果只差一個號碼，獎金從800萬變2萬元，扣稅只剩1萬5000多元，這是第五次和頭獎擦身而過。
胡漢龑透露，還有一次更誇張，3年前他到竹山買彩券，「只差一個號碼喔，31跟13兩個顛倒，結果咧，晴天霹靂」錯失29億元頭獎，少一個號碼只有29萬，他就拿那29萬去竹山分局發紅包。如今他539中獎，也計畫拿獎金來做公益。
5日當天，胡漢龑便捐贈一台警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所，只見PO出的影片，他出席了「啟德機械起重工程股份有限公司 胡漢龑董事長贈車典禮」，還與新竹縣副縣長合影。事後胡漢龑回顧，「去（2025）年共捐了五台車，取之社會、回饋於社會，有需要幫忙的啟德永遠與你同在。」
影片底下，不少人紛紛稱讚「胡董你很有回饋社會的心，很棒」、「希望胡董下次能中頭獎」；也有人笑稱「爸！我連四個號碼都沒有」、「爸爸你不缺這八百萬吧」。
