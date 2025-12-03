吊車大王公司徵才了！本人親曝3職缺、條件
娛樂中心／楊佩怡報導
「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。先前他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他霸氣喊話未來女婿，若是對女兒很好，那他會加倍對女婿好。近日胡漢龑宣布，「啟德機械重機工程」正在招募新人才，同時也親自曝光選才條件。
吊車大王才剛幫女兒徵老公，又宣布公司要徵新員工，而且是長期徵才。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）
先前吊車大王才在受訪時公開幫女兒「徵老公」，他強調自己不在乎對方的外貌、長相、經濟條件，霸氣喊話：「只要對我女兒好，我會對他更好」。不過胡漢龑強調自己不會強迫女兒嫁人，若是沒有遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁；但如果女兒有想交男朋友，甚至是想生小孩，「爸爸都會全力支援、照顧她們，完全沒有問題」。此外，胡漢龑近日又接受《中時新聞網》的專訪，胡漢龑透露其公司正在準備徵才。他表示公司是長期徵才，如果有意願的人都歡迎加入，並且不排斥更生人來公司求職。
吊車大王近日公開公司職缺，強調不會也沒關係，可以到公司學。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）
為何不排斥更生人？胡漢龑指出，只要對方願意戒掉不良習慣，像是吸毒、販毒等，並願意重新做人，那公司也願意再給對方一次機會，「來我們公司學一技之長，養活一家人」。對於公司開放徵才的職位有哪些？胡漢龑透露，目前有開放3個職缺，包括吊車司機、吊車助手、工程人員；主要工作是負責半導體、面板廠等高精密設備搬運。胡漢龑強調不會也沒關係，到公司學就好，因為公司最大的優勢，就是願意幫助員工從0開始培訓。至於面試員工時最看重何種特質？胡漢龑直言自己只在乎2件事，肯吃苦、願意學，並且不會以貌取人，「現在做工也不算苦，什麼都用吊車、機械在裝。只要願意學技術就OK，我們都會培養你」。
原文出處：吊車大王「年收30億」公司徵才了！本人曝「3職缺、條件」霸氣喊：不會沒關係
