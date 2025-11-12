吊車大王再出手！派女婿蘇澳勘災 機具待命隨時支援

胡漢龑先前協助花蓮光復，如今再出手支援蘇澳。（資料畫面）

宜蘭蘇澳昨（11日）因鳳凰颱風共伴效應，降下破紀錄豪雨，傳出淹水、土石流災情，「竹北吊車大王」啟德機械董事長胡漢龑今（12日）表示凌晨派女婿前往當地勘災，機具也已準備好，他希望能盡快協助災情，天佑台灣。

胡漢龑先前曾出錢出力，不僅調派機具前往花蓮光復協助救災，還發放慰問金給災民，昨日宜蘭蘇澳因鳳凰颱風帶來的豪雨，多處排水系統不堪負荷，造成市區淹水深度一度達一層樓，並傳出土石流災情，胡漢龑再次出手了。

胡漢龑今日在臉書發文指出，凌晨已派遣女婿前往蘇澳勘災，兩台小山貓及一台怪手已待命，若有需要隨時可以提供支援，他希望盡快排除淹水與土石流造成的影響，並祈願天佑台灣。

此外，胡漢龑表示，花蓮光復鄉分駐所一台警備車在先前災情被沖掉，他今年將再捐贈第四台巡邏車提供分駐所使用，期盼能服務更多的鄉民。





