吊車大王出手了！凌晨派女婿前進蘇澳勘查 「2山貓+1怪手」待命中

生活中心／朱祖儀報導

「吊車大王」胡漢龑支援宜蘭救災。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

鳳凰颱風持續接近台灣，受到共伴效應加上地形影響，宜蘭災情嚴重，蘇澳市區淹水深度更一度及腰，有數千戶民眾的車輛泡在水裡。為了救災，吊車大王胡漢龑今（12）日稍早宣布，已派女婿前往蘇澳協助，還有2台小山貓及1台怪手正在待命當中。

胡漢龑表示，11日看到鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳出現土石流、淹水等災情，所以今日凌晨就請女婿前往當地幫忙，如果有任何需要協助的地方，啟德公司的小山貓、怪手會隨時支援，「兩台小山貓及一台怪手，已經裝車公司待命中」，希望可以儘早排除鳳凰颱風帶來的災情。

另外，胡漢龑也提到，花蓮光復鄉分駐所一輛警車被沖走，也已經跟花蓮後勤科股長聯絡，將捐贈今年第4輛巡邏車給花蓮光復鄉分駐所使用，以服務更多的鄉民，「天佑台灣！」

不少網友感動表示，「謝謝你，胡董。我是光復鄉罹難者失蹤人口的家屬，真的感謝你」、「台灣第一最用心的大善人，說到做到」、「胡董真的很棒耶」、「謝謝胡大哥的愛心，你們真的很棒」、「您真的很棒！做了企業老闆最好的示範。」

