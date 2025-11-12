吊車大王出手了！凌晨派女婿往蘇澳協助 2台小山貓+1怪手待命

吊車大王胡漢龑12日表示已派遣女婿前往宜蘭蘇澳協助。（圖／林冠吟攝）

受到鳳凰颱風強降雨影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山多處降下豪大雨，雨勢來得又快又猛，造成多地排水不及，蘇澳市區積水一度高達腰部。對此，吊車大王胡漢龑12日稍早也宣布，凌晨已派女婿前往宜蘭蘇澳協助，同時有2台小山貓與一台怪手於裝車公司待命中。

吊車大王胡漢龑表示，天佑台灣，12日凌晨就已派女婿前往宜蘭蘇澳協助(兩台小山貓及一台怪手，已經裝車公司待命中)，希望盡快排除鳳凰颱風帶來的災情。胡漢龑也指出，此外今年啟德也會向花蓮縣光復鄉分駐所再捐贈第四台的巡邏車，供分駐所使用。

