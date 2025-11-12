吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中

娛樂中心／江姿儀報導



今年第26號颱風「鳳凰」襲台，昨（11日）晚外圍環流與東北季風形成共伴豪雨，宜蘭多地積淹水，蘇澳災情嚴重。先前溢流釀災時，竹北「吊車大王」胡漢龑曾派出小山貓、怪手挺進花蓮光復協助清淤，無償救災投入總額超過百萬。今（12日）他再度出手，凌晨已派女婿赴蘇澳幫忙，「3寶貝」待命中，也暖喊「天佑台灣」。





宜蘭傳出淹水災情，吊車大王派女婿赴蘇澳勘災。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

吊車大王霸氣表示，2台小山貓、怪手整裝完畢在公司待命中。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

先前花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。竹北「吊車大王」胡漢龑不僅派出2台「小山貓」、大噸位的怪手救災，還資助每名罹難者1萬元、親赴災區。近日鳳凰颱風來襲，吊車大王稍早於臉書宣布，他昨晚見到宜蘭傳出土石流、淹水等災情，今凌晨緊急派出女婿親赴蘇澳勘災，影片中曝光淤泥覆蓋柏油路面，房屋泡在水中等當地畫面。吊車大王指出，小山貓、怪手整裝完畢在公司待命中，可隨時支援救災。

吊車大王也分享宜蘭災情，淤泥覆蓋柏油路面、房屋泡在水中。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

此外，花蓮光復鄉分駐所1輛警備車之前遭到溢流洪災沖走，根據《TVBS新聞網》報導，目前僅剩2輛可使用。對此，吊車大王今（12日）也宣布今年會再捐贈第四台的巡邏車，給花蓮光復鄉分駐所使用。消息曝光後，網友也感動留言「天佑台灣，有胡董真好」、「好人一生平安～臺灣有你真好」、「感恩有你，有你真好！」、「富有社會責任的企業」、「真男人～酸民請向後轉離開！」、「感恩胡董大愛的付出」、「謝謝胡董善舉」、「霸氣」。

吊車大王宣布今年會再捐贈第四台的巡邏車，給花蓮光復鄉分駐所使用。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）









