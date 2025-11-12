吊車大王又出手！宜蘭蘇澳淹水嚴重 派女婿率重機具進駐待命救災

鳳凰颱風外圍環流導致宜蘭多處地方淹水，吊車大王胡漢龑今（12日）發文表示，將派出2台小山貓、1台怪手前往救災。顏凱勗攝

鳳凰颱風外圍環流結合東北風帶來強降雨，昨（11）日宜蘭地區雨勢驚人，蘇澳測站時雨量高達130.5毫米，創下歷史第2高紀錄，多處地區傳出嚴重積淹水，對此，有「吊車大王」之稱的啟德機械董事長胡漢龑今（12）日表示，已緊急派出女婿率隊前往蘇澳勘災，2台小山貓與1台怪手已裝載完成、隨時待命投入救援。

胡漢龑透過臉書表示，凌晨即調度機具與人員趕赴宜蘭支援，希望盡快協助地方排除水患、恢復交通。他指出，公司團隊持續關注災區情況，必要時將動員更多設備投入救災，並透露今年將再度捐贈第4台巡邏車給花蓮光復鄉分駐所，協助強化地方警力行動。

啟德機械近年多次於重大災害中伸出援手。日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉時，胡漢龑親自率領多部重機具進場搶災，強調「機具會戰到最後一兵一卒，市容恢復後才會撤走」，展現企業回饋社會的責任與行動力。



