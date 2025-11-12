吊車大王又出手！派女婿到蘇澳勘查 小山貓、怪手已裝車待命





受到鳳凰颱風強降雨影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11日）出現淹水情事，積水最深處超過1層樓高，民眾等待積水消退也開始整理家園，對此號稱「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑宣布，今晨他已派遣女婿到宜蘭蘇澳勘查，小山貓及怪手已裝車公司待命，同時宣布公司會再向花蓮縣光復鄉分駐所捐贈第四台巡邏車，引發網友高度盛讚。

胡漢龑在臉書發文表示，12日凌晨已派遣女婿前往宜蘭蘇澳協助，同時有2台小山貓與一台怪手於裝車公司待命中，希望盡快排除鳳凰帶來的災情，此外今年啟德也會再捐贈第四台的巡邏車，給花蓮光復鄉分駐所使用。

胡漢龑透露，11日看到宜蘭蘇澳淹水的新聞後，今日凌晨立刻指派女婿前往勘災，「如果需要幫忙的地方，我們啟德小山貓、怪手隨時支援」。此外根據他分享的影片，從現場勘查回報得知，宜蘭的狀況似乎還可以，目前有機具能進入積水區域協助清運，但積水消退後仍是滿地泥濘，必須花點時間整理家園。

網友紛紛湧入貼文留言，普遍都感謝胡漢龑以及啟德第一時間伸出援手，其中有人表示「天佑台灣，有胡董真好」、「富有社會責任的企業」、「真男人～酸民請向後轉離開！」

（封面圖／翻攝胡漢龑臉書）

