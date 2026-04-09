吊車大王女兒公開露臉了！談吐大方網盛讚：家教真的好

「竹北吊車大王」胡漢龑的其中一名女兒公開亮相了。（圖／翻攝自YouTube@阿慈車庫-Dream garage）





「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4名妻子和14名子女，而他的驚人年收入與家庭生活向來是外界關注焦點。近日他的其中一名女兒罕見在鏡頭前公開亮相，現身中古車YouTuber「阿慈車庫」的頻道，並準備售出一台爸爸於2024年底送給她的粉紅色BMW 430，而她的長相清秀，舉手投足間散發出謙虛、優雅的氣質，影片一出即吸引大批粉絲朝聖。

竹北吊車大王女兒公開亮相！ 現身頻道賣車原因曝

在影片訪談中，當主持人阿慈詢問胡漢龑的女兒為何要將這台車況極新、里程數僅1.9萬公里的豪車賣掉時，她帶著靦腆微笑表示，這台車是爸爸在2024年底送給她的，但因為最近訂購的新車已經到貨，所以才決定將舊車出售。

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主持人在檢查車輛時，發現這輛車斥資超過50萬元進行改裝，包括碳纖維套件與專業排氣管，車況保養得相當完美。網紅阿慈檢查完後，大讚該車充滿精品感，最終開出225萬元的價格收購，而胡漢龑的女兒在聽到價格後也毫不猶豫，面帶笑容點頭成交。雙方在鏡頭前完成了一場既俐落又充滿默契的交易，展現出富家千金在商談時不拘小節且果斷的一面。

大方談吐圈粉無數！網盛讚：這才是真正的富家千金

比起千萬名車，許多網友更被胡漢龑女兒的顏值與談吐深深吸引。許多網友盛讚她「她的笑容一瞬間把我給帶走了」，完全沒有印象中富二代的跋扈感，反而處處顯得謙虛且有禮貌。有網友表示，從她大方的站姿與談吐就能看出胡漢龑對子女的教育相當嚴謹，紛紛留言感嘆「這妹妹雖然家很有錢，但是看她站姿還是很謙虛的樣子，家裡教得好」，甚至還有大批網友爭相留言，笑稱想當吊車大王的乘龍快婿。

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