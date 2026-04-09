吊車大王女兒神級顏值曝光 胡漢龑揭「選婿條件」只看中1特質
「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，雖然擁有4妻14孩，不過鮮少透露妻兒們現況，近來1位女兒首度公開真面目，姣好面容讓不少網友直呼戀愛了，其實，胡漢龑過去接受《中時新聞網》專訪時，就曾公開心目中女婿的條件，強調只在意是否符合一項特質。
胡漢龑的女兒日前上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道，她表示新買的保時捷已經送到，決定以230萬價碼把舊車賣掉，對方強調兩人相當有緣分，決定開價225萬購入，讓這筆交易順利達成，過程中，她面對鏡頭態度大方、侃侃而談，加上出眾外貌以及清新脫俗的氣質，搶盡眾人目光。
胡漢龑的女兒除了外貌出眾，背景也大有來頭，不僅是英國倫敦藝術大學（UAL）時尚攝影碩士學位，還曾拍過許多知名歌手的MV，私下生活相當低調，一心專注藝術創作。
由於女兒條件無可挑剔，讓外界好奇是否名花有主?甚至想知道如何能當上「竹北吊車大王」的女婿，胡漢龑過去受訪被問及「選婿條件」時，他強調並不著重對方的外貌及經濟條件，只在意能不能全心全意對女兒好，更不忘語重心長提醒：「如果男方出現家暴問題，反正結束關係就好了，回到老爸的老窩來，爸爸會照顧妳」，展現出父親疼惜女兒的態度，至於當自己女婿壓力是否會很大?胡漢龑掛保證絕對不會。
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