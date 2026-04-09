吊車大王女兒罕曝光正臉！「留英氣質才女」網驚嘆 曾拍金曲歌王MV
娛樂中心／施郁韻報導
64歲啟德機械起重工程公司董事長、有「吊車大王」之稱的胡漢龑，身價破百億，擁有4位妻妾，一共生下14名子女，近期其中一位正妹女兒罕見曝光真面目，不少人想搶當胡漢龑的「女婿」。事實上，胡漢龑大女兒胡閩玹是一位才女，闖蕩藝文界的視覺藝術家，曾為金曲歌手吳青峰及歌手9m88等拍攝MV。
胡閩玹就讀文化大學大傳系學士後，到英國頂尖藝術殿堂「英國倫敦藝術大學（UAL）」深造，取得時尚攝影碩士學位。2020年創作歌手黃玠瑋與吳青峰合作的歌曲〈再也不見〉，就是由胡閩玹操刀。黃玠瑋也發文稱讚胡閩玹拍攝的MV「每一幀都很美的作品」。
歌手9m88曾與胡閩玹合作，2020年推出歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV，也是出自胡閩玹之手，吊車大王曾在自家公司粉專啟德機械起重工程-股公司分享，「麻煩好朋友們到我留英國的大女兒（胡閩玹）MIN XUAN HU粉專上按讚哦，這部MV是我大女兒幫朋友，在我寒舍不同樓層拍攝的。」
據悉，吊車大王擁有4名妻妾，育有14名子女，包含6個兒子、8個女兒。胡閩玹十分低調且專注於藝術創作，IG也時常與網友分享居家生活、對藝術的觀點。
過往吊車大王透露，對於女婿的標準沒有太大的要求，不論是外貌、長相他都不在乎，唯一只希望對女兒要疼愛及對她好，這樣他就會對女婿連帶也好，這是開出對於女婿之唯一條件。
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吊車大王千金現身了！開賣「6888 BMW 430i」價碼曝光 網：女婿座駕
「竹北吊車大王」胡漢龑經營啟德機械起重工程，擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華，更成為眾人討論焦點。近日吊車大王其中一名女兒，因為賣車在YouTube頻道曝光，「吊車公主」自然談吐和甜美外型引起關注，求售的BMW 430i有著吸睛莫蘭迪粉色、車牌「6888」，也是關注焦點。
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吊車大王女兒正面臉蛋曝光！電暈全網搶當女婿 才女背景曝光「曾拍金曲歌王MV」
網紅「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，雄厚財力與家庭生活，舉手投足都是鎂光燈下的焦點。對此，胡漢龑近日女兒罕見公開露面，過去曾與金曲歌王吳青峰合作的單曲拍攝MV，也曾幫好友9m88拍攝歌曲MV過網曝光，掀起大票網友討論。
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娛樂中心／周孟漢報導「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，不僅事業有成還熱心公益，經常以各種善舉獲得外界好評，不過擁有4妻14孩的他，幾乎鮮少對外透露妻兒們現況。不過，近日胡漢龑的其中1位女兒，竟上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，不少網友看到「吊車公主」的真面目後，都紛紛大讚「笑起來好可愛」，而吊車大王選擇女婿的條件也隨之曝光。
吊車大王「留英氣質女兒」IG曝光！曾執導金曲歌王MV
「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，有4名妻子、14位兒女，其中大女兒胡閩玹因為在中古車行的短影片露面，氣質又甜美的外型造成轟動，社群帳號、過往學經歷也被翻出，曾擔任多位歌手的MV導演，作品充滿美感。
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