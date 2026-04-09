吊車大王女兒罕曝光正臉！「留英氣質才女」網驚嘆 曾拍金曲歌王MV

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娛樂中心／施郁韻報導

64歲啟德機械起重工程公司董事長、有「吊車大王」之稱的胡漢龑，身價破百億，擁有4位妻妾，一共生下14名子女，近期其中一位正妹女兒罕見曝光真面目，不少人想搶當胡漢龑的「女婿」。事實上，胡漢龑大女兒胡閩玹是一位才女，闖蕩藝文界的視覺藝術家，曾為金曲歌手吳青峰及歌手9m88等拍攝MV。

胡閩玹就讀文化大學大傳系學士後，到英國頂尖藝術殿堂「英國倫敦藝術大學（UAL）」深造，取得時尚攝影碩士學位。2020年創作歌手黃玠瑋與吳青峰合作的歌曲〈再也不見〉，就是由胡閩玹操刀。黃玠瑋也發文稱讚胡閩玹拍攝的MV「每一幀都很美的作品」。

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歌手9m88曾與胡閩玹合作，2020年推出歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV，也是出自胡閩玹之手，吊車大王曾在自家公司粉專啟德機械起重工程-股公司分享，「麻煩好朋友們到我留英國的大女兒（胡閩玹）MIN XUAN HU粉專上按讚哦，這部MV是我大女兒幫朋友，在我寒舍不同樓層拍攝的。」

據悉，吊車大王擁有4名妻妾，育有14名子女，包含6個兒子、8個女兒。胡閩玹十分低調且專注於藝術創作，IG也時常與網友分享居家生活、對藝術的觀點。

過往吊車大王透露，對於女婿的標準沒有太大的要求，不論是外貌、長相他都不在乎，唯一只希望對女兒要疼愛及對她好，這樣他就會對女婿連帶也好，這是開出對於女婿之唯一條件。

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