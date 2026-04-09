吊車大王女兒IG曝光！曾拍金曲歌王MV 超強學經歷網全跪
年收入高達30億台幣，擁有4位妻子、14名子女的「竹北吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，其中一位女兒近日罕見公開露面，先前驚喜現身中古車網紅「阿慈車庫」頻道，隨後其身分遭起底為留學英國的高材生，更曾幫創作歌手黃玠瑋、演員兼歌手9m88拍攝歌曲MV。
竹北吊車大王胡漢龑擁有14名兒女，其中女兒胡閩玹近日罕見公開露面，引發網友關注，然而其身分起底，於1990年出生於新竹，文化大學大眾傳播系畢業，隨後前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士。
對於攝影及導演工作充滿理想的胡閩玹，其於社群平台Instagram擁有1.5萬人追蹤，不僅分享日常穿搭、旅遊、廚藝等日常生活，也時常分享近期拍攝作品；其中黃玠瑋與吳青峰的合作單曲〈再也不見〉，MV及平面視覺攝影就是由胡閩玹所拍攝，當時黃玠瑋在臉書發文，大讚該MV「每一幀都很美」。
不僅如此，胡閩玹也曾幫9m88拍攝歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV，當時胡漢龑也在臉書發文幫忙宣傳，強調這部作品是大女兒為朋友拍攝的，邀請親朋好友大力支持；胡閩玹求學、工作資歷曝光，也令網友大讚，身為一名千金，談吐及行為仍能保持謙虛，家教相當優秀。
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64歲啟德機械起重工程公司董事長、有「吊車大王」之稱的胡漢龑，身價破百億，擁有4位妻妾，一共生下14名子女，近期其中一位正妹女兒罕見曝光真面目，不少人想搶當胡漢龑的「女婿」。事實上，胡漢龑大女兒胡閩玹是一位才女，闖蕩藝文界的視覺藝術家，曾為金曲歌手吳青峰及歌手9m88等拍攝MV。
吊車大王女兒正面臉蛋曝光！電暈全網搶當女婿 才女背景曝光「曾拍金曲歌王MV」
網紅「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，雄厚財力與家庭生活，舉手投足都是鎂光燈下的焦點。對此，胡漢龑近日女兒罕見公開露面，過去曾與金曲歌王吳青峰合作的單曲拍攝MV，也曾幫好友9m88拍攝歌曲MV過網曝光，掀起大票網友討論。
吊車大王不忍了！批女兒「很愛飆車」出手賣掉她BMW 改送500萬保時捷
「竹北吊車大王」胡漢龑以經營啟德機械起重工程聞名，他擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華。胡漢龑的女兒近日上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣二手BMW430i，引發話題。胡漢龑近日首度與寶貝女兒在該頻道同框，直言因為女兒愛飆車，所以決定把她的BMW賣掉，改送保時捷當代步車。
不只小女兒正翻！吊車大王長女「留英深造＋神級顏值」網搶當女婿
娛樂中心／綜合報導有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，事業版圖穩健，且長年投入公益行動，形象備受肯定。不過，擁有4妻14名子女的他，對家庭生活一向相當低調。近期，其中一名女兒意外登上中古車買賣網紅頻道「阿慈車庫」現身賣車，畫面曝光後迅速掀起討論。不少網友見到她的外型與氣質後大為驚艷，甚至笑稱「想報名當女婿」。此外，胡漢龑長女胡閩玹同樣備受關注，不僅外型出眾，還擁有英國留學背景，專注於影像創作領域。她曾參與創作歌手黃玠瑋與金曲歌王吳青峰合作單曲的MV拍攝，也替好友9m88操刀音樂影像，展現不俗實力。
吊車大王千金現身了！開賣「6888 BMW 430i」價碼曝光 網：女婿座駕
「竹北吊車大王」胡漢龑經營啟德機械起重工程，擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華，更成為眾人討論焦點。近日吊車大王其中一名女兒，因為賣車在YouTube頻道曝光，「吊車公主」自然談吐和甜美外型引起關注，求售的BMW 430i有著吸睛莫蘭迪粉色、車牌「6888」，也是關注焦點。
吊車大王「留英氣質女兒」IG曝光！曾執導金曲歌王MV
「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，有4名妻子、14位兒女，其中大女兒胡閩玹因為在中古車行的短影片露面，氣質又甜美的外型造成轟動，社群帳號、過往學經歷也被翻出，曾擔任多位歌手的MV導演，作品充滿美感。
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「竹北吊車大王」胡漢龑經營啟德機械起重工程，擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華，更成為眾人討論焦點。近日吊車大王其中一名女兒曝光，「吊車公主」自然談吐和甜美外型引起關注，父女在今（9）日YT頻道中首度同框露出，不難看出兩人感情相當好，胡漢龑更透露，會幫女兒換保時捷Cayenne原因：「太愛飆車」。
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