吊車大王女兒IG曝光！曾拍金曲歌王MV 超強學經歷網全跪

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「竹北吊車大王」的女兒胡閩玹，起底為留英才女，曾幫黃玠瑋、9m88拍攝歌曲MV。圖／翻攝自IG@minxuanhu

年收入高達30億台幣，擁有4位妻子、14名子女的「竹北吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，其中一位女兒近日罕見公開露面，先前驚喜現身中古車網紅「阿慈車庫」頻道，隨後其身分遭起底為留學英國的高材生，更曾幫創作歌手黃玠瑋、演員兼歌手9m88拍攝歌曲MV。

竹北吊車大王胡漢龑擁有14名兒女，其中女兒胡閩玹近日罕見公開露面，引發網友關注，然而其身分起底，於1990年出生於新竹，文化大學大眾傳播系畢業，隨後前往英國倫敦藝術大學攻讀碩士。

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「竹北吊車大王」的女兒胡閩玹，起底為留英才女，曾幫黃玠瑋、9m88拍攝歌曲MV。圖／翻攝自IG@minxuanhu

對於攝影及導演工作充滿理想的胡閩玹，其於社群平台Instagram擁有1.5萬人追蹤，不僅分享日常穿搭、旅遊、廚藝等日常生活，也時常分享近期拍攝作品；其中黃玠瑋與吳青峰的合作單曲〈再也不見〉，MV及平面視覺攝影就是由胡閩玹所拍攝，當時黃玠瑋在臉書發文，大讚該MV「每一幀都很美」。

不僅如此，胡閩玹也曾幫9m88拍攝歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉MV，當時胡漢龑也在臉書發文幫忙宣傳，強調這部作品是大女兒為朋友拍攝的，邀請親朋好友大力支持；胡閩玹求學、工作資歷曝光，也令網友大讚，身為一名千金，談吐及行為仍能保持謙虛，家教相當優秀。



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