吊車大王宣布「再添2小老婆」 網狂讚：真漂亮

64歲「吊車大王」胡漢龑，因身家破百億、擁有4妻14兒女而備受矚目。近日他在社群發布再添「2個小老婆」，還連喊好幾次「開心」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。

胡漢龑在社群發布影片分享新購入兩台新車，狂喊開心。（圖／翻攝自「啟德機械起重工程-股公司」臉書粉專，下同）

胡漢龑在「啟德機械起重工程-股公司」臉書粉專發文表示，「12月17日大家晚安，開心、開心、開心，新購買的福斯四輪傳動電動車及新購五門小吉米貼膜完成交車囉。收集12年，十二生肖的金門玉璽酒，今年終於收集完成嘍～也祝福所有好朋友，馬年行大運，馬到成功、馬上賺大錢、馬上世界和平！」

該篇貼文曝光後，網友紛紛留言「真漂亮」、「好漂亮的顏色，水啦」、「只有帥而已，胡董超讚」、「有錢真好！」、「顏色好特別，好亮眼的顏色」、「美酒好酒是值得珍藏的！」。

網友留言。（圖／翻攝自「啟德機械起重工程-股公司」臉書粉專）

