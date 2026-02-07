吊車大王幫花蓮災民「找母親」！搜救17天結果出爐

娛樂中心／周孟漢報導



人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，十分熱心公益，在去（2025）年霸氣派出小山貓、怪手挺進花蓮光復協助清淤，無償救災投入總額超過百萬，甚至在得知有位莊先生為了找到母親，自掏腰包租怪手開挖，燒光百萬存款後，親自派出相關機具前往當地救援，如今搜救結果也終於出爐。





不忍莊先生燒百萬尋母！胡漢龑霸氣派機具救援

「竹北吊車大王」胡漢龑20日透過IG發文，表示前幾天晚上從新聞上得知，花蓮光復鄉1位莊先生為了找失聯的母親，燒了破百萬元，聽到莊先生說出「我只想找到媽媽」後，讓他內心一陣鼻酸，決定再派女婿帶著機械前往花蓮光復鄉支援。

「竹北吊車大王」胡漢龑得知男子遭遇後，決定出手幫忙。（圖／翻攝自IG ＠huboss888）





連挖17天「工時破12小時」！忍痛宣布搜救暫停

不料，根據《三立新聞網》報導，在經過長達17天的搜尋過後，即便用盡全力也沒有任何好消息，因此在與莊先生家屬討論過後，決定先暫停搜救行動。據了解，在這17天的搜救行動當中，胡漢龑的女婿不論天氣狀況如何，即便下雨依舊與家屬配合，從上午8點一路開挖到晚上8、9點，工時超過12小時，雙方同心協力沿著溪流向下挖，甚至已經挖出了一層樓的深度，但最後依舊找不到莊家人。





在經過長達17天的搜尋過後，即便用盡全力也沒有任何好消息，搜救行動宣布暫停。（圖／民視新聞網資料照）





義舉不計代價！17天燒掉45萬全買單





值得一提的是，在這趟搜救行動政要準備撤離時，胡漢龑的團隊又順手幫附近一名阿伯家做「導水溝」，以免水流進家中。此外，胡漢龑這次出動的怪手是300型，每日租金是2萬2000元，再加上來回運費，一共8萬多元，17天的費用總計45萬元，金額十分可觀。





17天搜救行動的費用總計45萬元，金額十分可觀。（圖／民視新聞網資料照）





