吊車大王擁4妻自豪「天賦異稟」！ 鬆口老婆雨露均霑過程

胡漢龑擁4妻自豪天賦異稟，鬆口老婆獨處過程。（圖／臉書 啟德機械起重工程-股公司）

64歲「吊車大王」胡漢龑經營啟德機械重機工程，不僅破百億身價引發話題，擁有4位妻子、14名子女也令外界相當震驚。日前他登上節目《話時代人物》，透露與4位妻子相處的過程，並自豪稱「天賦異稟、體力很好」。

胡漢龑表示，當時是先認識二老婆，才與大老婆進行溝通，「第一跟她溝通了很久，大概半年多，第二就是給她一些資產，二十年前大概幾千萬」，然後接續半年再與三老婆、四老婆相識，讓他直呼那時候體力真的很旺盛，同時感謝老婆們的體諒，「我會講說，妳不是第一個，也不可能是最後一個，所以妳要進來的話，就是必須要接受，妳後面可能還有」。

廣告 廣告

對於有4位老婆，胡漢龑笑稱不是驚為天人，是天賦異稟、體力很好，而且30幾年前曾在大陸給火柴神算命，被說有4個老婆、18個小朋友，一開始爸爸還質疑「胡說八道」，結果胡漢龑事後驗證，包含自然、非自然流產的總共剛好18個，他則驚訝喊：「超級準！」

不過，被問到現在是否會再娶，胡漢龑笑著坦言體力夠了，要收心了，再次感謝老婆們的體諒，也自曝對岳父岳母照顧得無微不至，例如給零用錢、出國旅遊等。至於4位老婆如何安排獨處時間，胡漢龑驕傲說：「我翻牌不一定要晚上，我白天可以翻好幾次，白天是體力最旺盛的時候，（會利用）偷閒的時候」，依然引起網友討論。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

李進良揭整形內幕 挺女兒出道

林志玲被3歲兒喊「媽媽卡哇伊」

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴