吊車大王攜妻女吃「路邊攤牛排」 超接地氣畫面流出

「竹北吊車大王」胡漢龑身價逾百億元，帶領啟德機械成為亞洲前三大機械運輸企業。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





「竹北吊車大王」胡漢龑身價逾百億元，帶領啟德機械成為亞洲前三大機械運輸企業，事業與家庭皆備受矚目。近日有網友在新竹假日花市巧遇他帶著妻女在牛排路邊攤用餐，和他向來高調奢華的形象形成強烈對比，掀起網路熱議。

一名網友在Threads發文分享現場照片，驚訝表示：「為什麼身價百億的大老闆會在路邊吃牛排？是因為太好吃了嗎？」照片中胡漢龑穿著招牌「東北大花」套裝，低調坐在路邊攤前享用平價牛排，引來不少民眾側目。

廣告 廣告

貼文隨即引發大量討論，不少網友認為有錢人吃路邊攤並不奇怪，紛紛留言：「爆富就不能吃滷肉飯嗎？黃仁勳也愛逛夜市」、「覺得好吃跟財產多寡毫無關聯」、「我爸也愛小吃，這才是真正的生活」、「有錢只是讓『能選擇』變多，不是只能吃貴的」。

胡漢龑以豪奢形象聞名，曾砸近5億元打造「竹北羅浮宮」豪宅，又斥資20萬元將超跑包膜成「東北大花」風格。今年8月，他更正式啟用斥資40億元打造的寶山新總部「白宮」，開放民眾參觀引發關注。他近來也親自率隊前往花蓮光復投入洪災救援，展現企業家的社會責任。

除了身家驚人，他的家庭狀況也常成為話題。外界好奇他如何擁有4位「老婆」與14名子女。對此，胡漢龑過去受訪時親自澄清，自己早已與法律上的配偶離婚，身分證配偶欄空白超過20年，並未違反重婚規定。他表示，雖未再登記結婚，但與身邊女性的關係皆為「合法生子、合理相處」。

更多東森新聞報導

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

臥床逾10年！蔡英文重要左右手離世 傳昨辦告別式

蔬菜、豆腐、花生粉全出事！富樂、雅香、辛殿都上榜

