吊車大王替女兒徵婚！「女婿標準」曝光：會對你更好

（記者洪承恩／綜合報導）「吊車大王」胡漢龑，不但身價破百億、家庭龐大、豪宅驚人，他對四位女兒的感情觀念也很開明。日前受訪時，他罕見談到未來女婿的條件，強調完全不靠外貌、收入或家庭背景評分，最重要只有一件事，那就是「對我女兒好」。如果女兒找不到適合的對象，他也不會催婚，甚至霸氣表示，「回來住沒關係，爸爸都會照顧妳。」

胡漢龑受訪表示，女兒婚姻從來不是他會強求的事，遇不到好對象就不要勉強結婚；若想談戀愛，或未來想生小孩，當爸爸的都會全力支持。他強調女兒只要快樂，他就會站在後面當後盾。他也坦言，萬一女兒遇到會動手或脾氣暴躁的對象，那就不用勉強，結束關係後直接回家，「爸爸這邊永遠都有妳的位置」。

圖／胡漢龔表示，想當他的女婿並沒有硬性條件。（翻攝胡漢龔臉書）

至於外界最好奇的「女婿標準」，胡漢龑語氣非常輕鬆，直說他沒有任何硬性條件，不在意外型、財力，也不會因為對方是否離過婚、有沒有小孩而有所保留。他唯一在意的只有一點，「你只要對我女兒好，我會對你更好。」他也提到，現任其中一位女兒的另一半就是公司員工，勤奮又懂得帶人，讓他相當放心。

身為企業家，他也順口提到男人的「基本底線」，像是不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不能亂發脾氣更不能動手。雖然如此，他仍強調挑選的是「人」，不是「條件」，真正的重要永遠是女兒的幸福，而不是外界認為的大富大貴。

胡漢龑的故事也引來不少討論。他現以超過百億元資產管理啟德機械，家中還有四位妻子、十四名子女，大家住在竹北市值約五億元的豪宅，甚至還打造被稱為「小羅浮宮」與「白宮總部」的奢華建築。他從15歲半開始當學徒一路做到接班，帶領公司進入亞洲前三大，年營收突破三十億元。談起子女的接班規劃，他也強調孩子們都是從基層做起，「不能靠爸爸的名號，要自己做出成績來。」

最後，他用父親的一句話總結他對婚姻的想法，「不是一家人，不進一家門。緣分到了，閃都閃不掉。」這位外表霸氣的企業家，談到女兒時卻滿滿都是溫柔與支持，也難怪他的「寵女」言論會再度引發熱議。

