吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。





「年收30億」吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「符合1條件」：我會對他更好

吊車大王近日在受訪時透露對於女婿的條件。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

「吊車大王」胡漢龑日前接受《中時新聞網》的專訪，談到對於女兒未來的婚事看法，他表示從來都不會強迫女兒嫁人，若是沒有遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁。如果女兒有想交男朋友，甚至是想生小孩，「爸爸都會全力支援、照顧她們，完全沒有問題」。但倘若女兒遇到不好的男生，出現家暴問題的話，胡漢龑則認為結束關係就好，並想女兒喊話：「回到老爸的老窩來，爸爸會照顧妳」。

胡漢龔強調女婿只要對女兒好，「我會對他更好」。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

對於女婿的標準，胡漢龑透露外貌、長相、經濟條件，他都不會在乎，「只要對我女兒好，我會對他更好」。外界好奇當吊車大王的女婿，會不會壓力很大；他則笑喊：「他們絕對不會壓力很大！」，他提到現任女婿，非常勤奮、把公司打理的很好，也很會帶員工，對方也會自己去開吊車。最後他也引用了父親胡鵬飛在世時最常說的一句話：「不是一家人，不進一家門。緣分到了，閃都閃不掉」。如此看待女兒婚事的態度，胡漢龑展現出滿滿的父愛與溫暖的一面。

胡漢龔先前在新竹建造做「啟德白宮」，更舉辦一年一度的吊車展。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

值得一題的是，胡漢龑9月時不僅在「啟德白宮」舉辦機械展，展示多輛不同噸位的吊車，還開放參觀皇宮內部豪華浮誇的裝潢，其實同時就是公司50週年慶。胡漢龑回顧過往，表示一路走來相當感慨，至於大家最關心的「接班」議題，胡漢龑當時受訪時也透露心聲：「我64歲了還要做多久」，目前有3個女兒、1個兒子，已經陸續在接班。至於4位子女的職位，他直言：「一個是我特助、一個協理、一個經理」，強調兒女都是一步一腳印從基層做起，「不能靠爸爸的名號，還是要親身經歷、做出成績來」，展現出他重視實力與傳承的企業理念。

原文出處：「年收30億」吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「符合1條件」霸氣喊：我會對他更好

