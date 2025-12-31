吊車大王最佳跨年地點曝光！罕公開「西門町豪宅」華麗裝潢

吊車大王最佳跨年地點曝光，罕公開西門町豪宅。（圖／臉書 啟德機械起重工程-股公司）

2026年即將到來，許多人已經準備好以不同方式迎接新年，包含觀賞各地跨年晚會、等待午夜新年煙火、夜衝欣賞元旦曙光等，對此，「吊車大王」胡漢龑也在社群分享自己的跨年計畫，並曝光台北西門町住家的高樓景色，直呼在家就看得到台北101煙火。

吊車大王30日在社群上傳影片，透露自己10幾年前就在西門町買房，但一直沒有居住，「主臥室到現在還沒睡過一個晚上」，為了迎接新年到來，他特地開箱這間豪宅。影片中一眼望去室內裝潢金碧輝煌，包含吊燈、沙發、座椅都金光閃閃，壁爐、櫃子上也擺滿古董裝飾，他便誇讚：「比我新竹的（住家）還要好啊。」

吊車大王開箱西門町住家景色。（圖／臉書 啟德機械起重工程-股公司）

接著他介紹窗外的景色，除了陽台設有多種植栽，住宅三邊的窗戶看出去，還可以俯瞰台北的都市景觀，比如圓山飯店、雙子星大樓工地、中正紀念堂等，就連大家跨年最關注台北101也看得到，「一品苑擋到我的101，但是煙火還是看得到」，最後更開心地說：「這邊三面採光，無敵美景。祝大家新年快樂」。

影片曝光後，吸引不少網友留言討論：「很棒的房子喔，風景很美」、「胡董又霸氣外露了」、「胡董台北家也羅浮宮風格」、「國慶日在此看飛機也很讚」、「等待胡董攻略旋轉大樓」、「花衣服在台北也好顯眼」、「新年快樂，看起來很舒服」、「再把一品苑買下來就不會擋到了」，吊車大王則表示：「好久沒到西門町（住家），景物依舊，人事也依舊，開心、開心、開心。」

