吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人

娛樂中心／施郁韻報導

吊車大王派女婿前往蘇澳準備好救災。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

鳳凰颱風外圍環流與東北季風發生的共伴效應，造成宜蘭多地區淹水，蘇澳當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演，對此「吊車大王」胡漢龑PO出影片，表示12日凌晨就已經派女婿前往蘇澳，準備好救災，超過上萬名網友紛紛留言讚爆「真男人」。

吊車大王準備2台小山貓與一台怪手，在裝車公司待命中。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

胡漢龑在臉書粉專「啟德機械起重工程-股公司」貼出一段影片，影片中，他表示鳳凰颱風造成蘇澳宜蘭土石流、淹水，直呼「天佑台灣」，因此在12日凌晨已經派女婿前往蘇澳，並準備了2台小山貓與一台怪手，在裝車公司待命中，希望能協助居民盡早排除颱風帶來的災情。

蘇澳市區淹水已經消退，滿地泥濘。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

影片曝光，蘇澳災情嚴重，整個市區宛如泡在水中，淹水深度高達一層樓，早晨雨停了太陽出來，蘇澳市區淹水已經消退，滿地泥濘，還有部分低窪地區房屋仍泡水中，家具全報銷、擺在家門口等待丟棄。

此外，胡漢龑也宣布，啟德公司接下來會捐贈第4台巡邏車給光復鄉分駐所，為馬太鞍溪堰塞湖的受災戶盡心力。

影片一出，超過上萬人按讚力挺，不少網友紛紛留言直呼：「您真的很棒！做了企業老闆最好的示範」、「感謝胡董的愛，讓大家感受到溫馨。」、「我是光復鄉罹難者的家屬，真的感謝你」、「真男人～酸民請向後轉離開」、「謝謝董事長無私付出」、「天祐台灣！積善之家必有餘慶。」



