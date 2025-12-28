吊車大王直呼超扯！ 強震把水晶燈晃成海盜船

擁有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑拍下自家價值5億豪宅內的景象。（圖／翻攝自啟德機械起重工程）





強震來襲當下，許多民眾第一時間拿起手機記錄驚險瞬間。擁有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑也不例外，他拍下自家價值5億豪宅內的景象，只見巨型黃金水晶吊燈在半空中劇烈擺盪，宛如失控的海盜船，水晶與燈架不斷碰撞發出金屬聲響，場面觸目驚心。

儘管警報聲大作，胡漢龑仍冒險紀錄這驚恐一刻，影片中可聽見他與家人驚呼：「超扯！超扯！頭一次看到水晶燈搖得這麼厲害，太離譜了。」他也提到，位於六樓的住家搖晃程度令人恐懼。

這場深夜強震震醒了許多夢中人，也讓這座號稱「新竹小羅浮宮」的豪宅飽受驚嚇。事後，胡漢龑在社群平台發文報平安，以幽默口吻寫道：「真的嚇死寶寶了，連新竹都搖這麼大。」並祈願天佑台灣，希望所有朋友平安無災。