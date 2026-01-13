吊車大王胡漢龑捐贈災情勘查車 助竹縣消防救災補給

新竹縣政府消防局今（13日）上午10時30分在新竹縣政府舉辦消防救災車捐贈啟用典禮，縣長楊文科感謝「啟德機械起重工程股份有限公司」董事長胡漢龑添購車輛贈予消防局第二大隊。

新竹縣長楊文科感謝胡漢龑添購車輛贈予消防局第二大隊。 （圖／新竹縣政府消防局提供）

「吊車大王」胡漢龑董事長在災難發生時總是第一時間投入救災，114年9月23日的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成泥流一衝而下，淹沒了家園，也淹沒了希望。胡漢龑得知國軍弟兄用鏟子與黏稠的泥土搏鬥時，頓感心疼，二話不說，將公司全新的小山貓與怪手直接送上卡車，凌晨4點出發，開了10小時的顛簸山路，趕到光復鄉救災。

廣告 廣告

除了花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，113年奪走2名消防員寶貴生命的新竹市「晴空匯」28樓社區大樓火警，胡漢龑得知火警訊息後，同樣熱心援助，派出一輛180噸的吊車，前往火場支援，救下不少受困民眾。

胡漢龑親自出席新竹縣政府舉辦消防救災車捐贈啟用典禮。（圖／新竹縣政府消防局提供，下同）

新竹縣政府消防局表示，啟德機械起重工程股份有限公司一直默默建設地方發展，胡董事長平時就樂善好施，曾在107年時捐贈一輛救護車予竹縣消防局「啟德鵬飛號」用以紀念他的爸爸胡鵬飛，藉此將這份孝心轉成善心回饋社會。而這次捐贈則是在胡董事長得知竹縣消防局第二大隊配置車輛已接近使用年限，為確保第一線勤務順利執行，積極尋求資源進行汰舊換新，在了解需求後主動表示願意慷慨捐贈一輛全新150萬元四輪傳動災情勘查車予第二大隊使用，此次捐贈省油且性能優良救災車輛之義舉，對於轄區多為山區道路的第二大隊來說，不僅增加同仁執勤的安全及機動性，更可強化面對崎嶇地形的應對能力及救災能力。

胡漢龑添購車輛贈予消防局第二大隊。 （圖／新竹縣政府消防局提供）

消防局局長陳中振也致謝「啟德機械起重工程股份有限公司」的愛心捐贈，並表示第二大隊有這輛救災車的加入，對強化消防的救災能力助益良多，此車加入後將作為支援災害搶救、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務之重要交通工具。

延伸閱讀

影/高鐵台南站染血！男落軌屍塊波及6車廂 驚悚現場曝

台南「鐵蒸籠」大火！頂樓加蓋「烈焰濃煙狂竄」驚悚直擊

影/苗栗毒蟲「毒死狗」引戰火！前女友燒工寮 他撞對方墜谷