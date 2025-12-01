吊車大王自認「天賦異稟」擁4妻！揭恩愛細節：白天體力最旺

生活中心／周希雯報導

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑事業有成，旗下公司「啟德機械起重工程」位列亞洲名列前茅，除了年收多達30億元令人稱羨，還擁有4房嬌妻和14名子女，豐富的感情生活經常是眾人焦點。近期胡漢龑大方公開房事內幕，霸氣稱自己「天賦異稟、白天可以翻好幾次」，雖然體力依舊旺盛，但他已經決定收心、沒有再娶的打算。

胡漢龑昔豪砸5億元、打造堪稱「竹北羅浮宮」8層頂級豪宅，如今與4名嬌妻甜蜜同住。他在談話節目《話時代人物》憶起，大老婆是很明理又體諒老公的人，他當時認識二老婆後，和大老婆進行長達半年的溝通，並給了一些資產作為補償，「大概幾千萬吧，二十幾年前了」，協議離婚後就娶了二老婆，隔了不到半年又認識三老婆，笑稱「很密集啦，那時候體力真的很旺盛；我沒什麼驚為天人，是天賦異稟而已」。

吊車大王自認「天賦異稟」體力旺盛！擁4愛妻「恩愛細節」全揭：可以好幾次

胡漢龑透露，每任老婆都很諒解他。（圖／翻攝「啟德機械起重工程-股公司」臉書）

胡漢龑強調，即使是名義上離婚，老婆們還是住在一起，「沒有什麼小三小四小五的罵名，都是老婆啦」，所以他交往時就會先說清楚，「妳不是第一個，也不可能是最後一個，所以妳要進來的話，就是必須要接受，妳後面可能還有。你看我大老婆都可以容忍你們了」。因此每當有新歡加入，老婆們都不會吵鬧，「她們真的是對我滿諒解的」，胡漢龑還自爆房事細節，「我翻牌不一定晚上，我白天可以翻好幾次了，白天是體力最旺盛的時候」。

胡漢龑對愛妻們的父母也是照顧有加。（圖／翻攝「啟德機械起重工程-股公司」臉書）

值得注意的是，胡漢龑38年前曾到中國探親，當時才二十多歲的他仍未婚，不過叔叔一看到他「耳朵豎直又尖」認為非一般人，因此帶他去算命，還被斷言他未來有4個老婆、18個孩子。胡漢龑父親起初還以為胡說八道，沒想到如今驗證之下，「不拿掉跟流掉的的話真的18個」，令他驚呼超級準。雖然胡漢龑不排除未來又遇到「命中註定」，不過他如今已經擁有4任妻子，其實沒有再娶的打算，「那麼多了，要收心了啦」。

原文出處：吊車大王自認「天賦異稟」體力旺盛！擁4愛妻「恩愛細節」全揭：可以好幾次

