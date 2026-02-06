吊車大王見罕見動怒嗆網友！只因愛妻1舉動

娛樂中心／周孟漢報導



人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重公司董事長胡漢龑，以擁有雄厚財力及4妻14孩聞名。每年鄰近春節，他都會帶家人前往彩券行試手氣，並曾發下豪語稱「若中了頭彩，抽掉稅金後，一定捐一半做公益」。而在近日，他便帶著家人前往彩券行消費，沒想到卻有網友看到卻他的愛妻在鏡頭前用絲巾遮住臉，開酸「沒臉見人」，讓胡漢龑罕見動怒開嗆「做人說話要留口德，對自己才會有福報」。

1間彩券行日前透過粉專上傳了「竹北吊車大王」胡漢龑帶著家人們到店內購買一星期的威力彩、大樂透、今彩539、及刮刮樂的影片，畫面中可以看到胡漢龑穿著他最令人印相深刻的花花裝，包包上還掛了一個娃娃，相當可愛，他的愛妻則是在後方，拿著絲巾遮住臉走下車，看起來是不希望被拍到。

胡漢龑帶著家人們到彩券行消費。（圖／翻攝自臉書粉專《雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行》）





不料，畫面曝光後，卻有網友針對他愛妻用絲巾遮住臉的行為開嗆，「跟在後面的女子是沒臉見人嗎？還是看到鬼？這種也跟著出來賣萌」，讓胡漢龑本人罕見動怒，回應「做人說話要留口德，對自己才會有福報」。





有網友針對他愛妻用絲巾遮住臉的行為開嗆。（圖／翻攝自臉書粉專《雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行》）





惡評連發嗆「社會敗類」！吊車大王再回應酸民

不過除了該名網友外，也有其他網友寫下「台灣臭屁大王。穿的衣服最花就知道人品，要好好照顧四個太太，腰酸背痛的人，要乖乖不要再想起六個太太，這是社會大敗類」、「後面那位嫂子是遮什麼呀？」、「為什麼要遮臉呢？」、「見不得人？」，讓胡漢龑再度出來護妻，「凡事行得正，凡事多說好話多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之吧」。

吊車大王胡漢龑親自回覆酸民。（圖／翻攝自臉書粉專《雙喜公益彩券行.雙喜運動彩券行》）









