吊車大王豪砸千萬買雙門跑車 高規格接待場面曝光

「吊車大王」胡漢龑。(圖／胡欣男攝)

64歲「吊車大王」胡漢龑，不僅身價破百億，還擁有4位妻子、14名子女，話題性十足，財力雄厚的他，花起錢來完全不眨眼，日前在賞車後，立刻砸千萬購入，讓網友投以羨慕眼光：「好像在買玩具車」。

吊車大王胡漢龑在粉專「啟德機械起重工程股公司」PO出3分半的影片，他穿著一身花的高調裝扮去看車，並對著鏡頭手舞足蹈，喊著：「開心，開心，開心」，好心情一覽無遺，一開始便看中白色雙門敞篷跑車，頻頻稱讚：「真的是太漂亮的車型了」、「超級美的，我喜歡」，過程中對於工作人員的講解，他也相當仔細聆聽，接著表示「看得很心動」。

現場除了有兩名美女演奏大提琴，還準備8人份的餐點提供享用，讓胡漢龑大讚除了氣氛相當棒，也向高層表達感謝之意：「感謝呂董事長、李秉峰銷售主任精心的安排，讓我們慢慢賞車品嘗美食」，而他似乎也沒有猶豫太久，當場就決定豪砸千萬下訂，花錢完全不眨眼。

影片曝光後，網友紛紛留言：「 超級VVVVVVVVIP等級才有的禮遇」、「 少數炫富還不讓人討厭」、「 胡董車子太多了，應該要改買遊艇」、「好羨慕胡董，有錢真好」、「 恭喜訂新車了」、「 感謝胡董讓我大開眼界」、「 胡董買邁巴赫，跟我買陽春麵一樣的簡單」。

