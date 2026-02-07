吊車大王買樂透 嬌妻遮臉遭網酸 他回「這句話」霸氣護妻

「竹北吊車大王」胡漢龑。(圖／胡欣男攝)

竹北「吊車大王」胡漢龑今年64歲，是機械起重工程董事長，年收入達30億元，去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，他積極出人出力協助救災。不料近日他帶家人去買樂透時，妻子因為用絲巾遮臉，竟遭到網友很酸「是沒臉見人嗎？」他則罕見動怒，霸氣回應，「做人說話要留口德」。

一家公益彩券行近日在臉書粉專分享，胡漢龑帶著家人們一行人來到店內購買威力彩、大樂透、今彩539、及刮刮樂的影片。看到財神來臨，彩券行也忍不住直呼，「祝福胡董能夠中頭獎、繼續做公益活動、開心、開心、開心！」

由於胡漢龑一名妻子在下車時，察覺到有在錄影，拿起絲巾遮住臉部。一名網友竟然因此口出惡言「跟在後面的女子是沒臉見人嗎？這種也跟著出來賣盟（萌）」對此，胡漢龑動怒回應，做人說話要留口德，對自己才會有福報，「凡事行得正，凡事多說好話多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之吧」。霸氣護妻的態度表露無遺。

對此，多數網友也站在胡漢龑這邊，留言「台灣真男人」、「不是每個人都願意上鏡，在海裡管這麼寬」、「尊重別人也是尊重自己」

其實胡漢龑一直有買刮刮樂、樂透做公益的習慣，他日前才分享，之前買大樂透只差一個號碼就能拿到一億大獎，最後只有11萬，扣掉稅金只有八萬多。但他也強調，「繼續努力做公益啦」。

