吊車大王買賓士！超頂VVVIP禮遇曝光 網：來認乾爹

「吊車大王」胡漢龑，因身家破百億而備受矚目。他日前購入要價破千萬元的邁巴赫GLS 600雙色款休旅車，並拍影片紀錄賞車過程享有的尊榮級禮遇，引發大批網友熱議。

「吊車大王」胡漢龑紀錄賞車、買車過程。（圖／翻攝「啟德機械起重工程股公司」臉書粉專）

胡漢龑於13日透過粉專「啟德機械起重工程股公司」發布影片，記錄當天賞車經過。影片中，他欣賞邁巴赫SL680雙門敞篷跑車，以及被稱為「豪華頂端代表作」的GLS600雙色款，影片最後更曬出與GLS600雙色款的合照。胡漢龑也笑稱：「真的是太漂亮的車型了，當場下訂一台，賀成交！」

廣告 廣告

車商為胡漢龑精心安排的待遇也成為焦點。他特別感謝車商，透露現場不僅有穿著白色禮服的美女演奏，還專門準備八人份精緻餐點，讓他們可以一邊品嚐美食，一邊慢慢賞車。

現場準備精緻小點心。（圖／翻攝「啟德機械起重工程股公司」臉書粉專）

影片曝光後，網友紛紛留言表示：「真的是超級VVVVVVVVIP等級才有的禮遇」、「因為知道胡董一定會買，所以熱情款待餐點，如果我們一般人去是絕對沒有的啊」、「怎感覺胡董買它像買麥當勞似的，輕輕鬆鬆」、「有錢真好！我羨慕了！」。也有網友稱讚「少數炫富還不讓人討厭的人」、「男人的夢想」、「真的是偶像」，甚至有網友打趣留言：「全台一起認乾爹」。

延伸閱讀

身分證暗藏玄機！分隔線竟是「一串英文」 真實用途曝光

麗寶樂園親子農場試營運！ Hahababy路跑演唱會同步開唱

重劃後「土地大縮水」？嘉市府：折價45%換方正地更有價值