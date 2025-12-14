吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具

娛樂中心／游舒婷報導

64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己賞車後現場入手一台新車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」

吊車大王賞車，當場砸千萬下訂。（圖／取自臉書）

吊車大王在臉書專頁「啟德機械起重工程-股公司 」上發文，他身穿招牌的東北大花裝賞車，他看中Maybach款的SL680雙門敞篷跑車、GLS600雙色，當場拍片興奮介紹車子，從外觀介紹到內部，不停發出讚美聲，感覺得出來相當滿意，更是當場就下訂一台。

從影片中可以看到，交車現場有兩名美女穿著白裙演奏大提琴，除了音樂伴奏，現場還準備了許多美食，胡漢龑也發文表示「感謝呂董事長、李秉峰銷售主任精心的安排，現場除了有美女演奏，還特別幫我們準備八人份餐點，讓我們慢慢賞車品嚐美食！」

吊車大王對車子相當滿意。（圖／取自臉書）

胡漢龑一下手，就是一台千萬起跳的豪車，看到影片的網友表示「真的是，超級VVVVVVVVIP等級才有的禮遇」、「胡董車子太多了，應該買遊艇」、「少數炫富還不讓人討厭的人」、「老闆的穿著都很適合這幾輛車子」、「曼巴赫…男人的夢想」、「好像在買玩貝，真羡慕！」

根據胡漢龑過去跟媒體透露的收藏，光是車子就停滿兩層地下停車場，車型包括藍寶堅尼、保時捷、賓士等等，共有27輛，而自己買車收藏也不是為了飆車，通常也會看市場行情，不會持有太久，會找合適的時機脫手。

