吊車大王路邊攤現蹤跡！網讚：黃仁勳也愛這味

外界稱為「竹北吊車大王」的胡漢龑，15歲便投入起重工作，從基層一路打拚成為擁有亞洲前三規模起重設備的企業家。近年在社群曝光度大增，從豪宅、家庭到公益行動都成為話題焦點。近日有網友捕獲到胡漢龑帶著妻子、女兒在路邊攤牛排店用餐，網友驚訝表示：「請問他為什麼帶妻女在路邊吃牛排？是因為太好吃了嗎？」。





吊車大王胡漢龑高調的生活方式一直被外界討論。近日他被一名網友直擊帶著妻子、女兒在路邊牛排店用餐。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

吊車大王胡漢龑的公司在機械運輸界頗具規模，過去因迅速投入救災和強大的資源動員能力，被媒體讚為救災英雄。不過，他的感情狀況與高調的生活方式一直是外界討論焦點。近日，他被一名網友直擊帶著妻子、女兒在路邊牛排店用餐，並在Threads上發文寫道：「請問他為什麼帶妻女在路邊吃牛排？請問，這間店在哪邊？是因為太好吃了嗎？要不然怎麼會讓這位大王在路邊吃。」貌似對「身價破億的大老闆吃路邊攤」一事感到震驚。

百億吊車王被直擊在路邊「吃這味」 網讚：不稀奇！黃仁勳也愛啊

許多網友認為吊車大王（左）吃路邊攤並不稀奇，更提到AI教父黃仁勳（右）也愛道地小吃。（圖／翻攝自胡漢龑臉書、民視資料照）

但不少網友則認為有錢人吃路邊攤並不稀奇，在貼文留言：「他是名人，他也會想吃夜市小吃啊！黃仁勳更愛夜市小吃。」、「有錢人最愛的還是道地小吃」、「黃仁勳不也是很喜歡吃夜市嗎？有錢人也可以吃平價牛排的」、「大王也是人為何就不能吃路邊攤！」。還有網友分享自己曾在麵店巧遇吊車大王：「我曾和他在他家對面的小店面對面吃麵，和他聊車，他走前給我一張名片，大王也是要吃飯的，怎麼了？」。





原文出處：吊車大王不走奢華風「路邊攤」低頭猛嗑！親民畫面流出…網讚：黃仁勳也愛這味

