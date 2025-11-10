社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

詐騙案件層出不窮，隨著現在AI科技愈來愈發達，不少詐騙集團也生成假冒名人的影片行騙，新竹吊車大王胡漢龑也深受其害，他過去因為到花蓮光復鄉救災，拍的一系列影片都被冒用，不光粉絲受騙，就連自己身邊的朋友也被騙，這也讓他決定現身說法，呼籲民眾別再上當。

吊車大王胡漢龑：「我個人呢也是深受其害，我的一個救災的影片，包括我的一些宣導影片，不斷的用AI生成，然後影像啊聲音啊，模仿的幾乎是一模一樣。」

新竹吊車大王胡漢龑，穿著一身招牌大花套裝亮相，近期他遭詐騙集團冒用名義，到處行騙，可說是不堪其擾。

吊車大王胡漢龑：「你們說我是詐騙，我是吊車大王耶，我有100多台吊車，我缺你那點（錢）嗎。」





吊車大王遭詐團AI冒用! 粉絲受騙本尊現身宣導（圖／民視新聞）





就是這段拿著商品、保證書等等，呼籲民眾購買產品的畫面，在網路上瘋傳，不少吊車大王的粉絲都被騙，但這其實是詐騙集團用AI技術生成的假影片。

吊車大王胡漢龑：「我大概有好朋友，系統的好朋友，大概有1000多人被騙了，他們詐騙集團現在愈來愈誇張。」

刑事局統計今年到9月，已經下架假冒名人詐騙廣告1萬7千多件，但依舊防不勝防，根據"165打詐儀錶板"的最新統計，今年10月全國平均，每天受理詐騙案件441件，財損高達1億9千多萬元，比起去年同期585件，財損3億8千多萬元，下降將近百分之50，至於詐騙手法，受理數前3名，依舊是網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友投資詐騙，但如果以財損金額排名，假投資詐騙最嚴重，再來是假交友投資詐騙，最後是假檢警詐騙。





吊車大王胡漢龑：「不要去貪小便宜，如果你們秉持這項的話，不要去貪小便宜的話，你們就不會被騙了。」

隨著網路AI科技愈來愈發達，詐騙案件的類型也層出不窮，民眾閒暇之餘上網滑手機，還是要多留一份心，別輕易落入詐騙陷阱。

