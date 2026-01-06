吊車大王開箱「西門町豪宅」！空中花園爽看101煙火、與2明星當鄰居

記者鄭玉如／台北報導

64歲「吊車大王」胡漢龑近日開箱位於西門町的豪宅，家中可遠眺101煙火。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

64歲「吊車大王」胡漢龑身價百億，與妻小住在市值5億的竹北「小羅浮宮」豪宅，此外，他在台北西門町也有一棟豪宅，先前更在臉書分享室內裝潢，同樣是金碧輝煌，選用義大利進口沙發、陽台上放有價值不菲的五葉松，奢華裝潢讓網友驚呼連連。

胡漢龑在臉書粉專開箱位於西門町的豪宅，正好在日本零售店唐吉訶德的樓上，室內設計與「竹北羅浮宮」相似，天花板上裝有水晶吊燈，家具選用義大利頂級品牌VERSACE，陽台上有整排價值不菲的五葉松，家中浴室裝設大型按摩浴缸及烤箱。

胡漢龑一邊開箱西門町豪宅，一邊喊「比我新竹的還要好啊」，而從陽台往外看，可以看到圓山飯店、文化大學、中正紀念堂、松山機場飛機起降，另外，歌手胡立武與池秋美都是他的鄰居。

胡漢龑更表示，當初買下這一間豪宅時，可直接看到台北101的煙火，不過之後因一品苑蓋起來，剛好擋住101，但現在仍能看到煙火。最後還透露「當初投資這邊買房子是對的，以前買一坪50幾萬，現在一坪100多萬。」

胡漢龑也曾在節目《晶彩大人物》開箱竹北「小羅浮宮」，門口放有3個漢白玉雕塑，價值高達200萬，還有泡泡瑪特的藍寶堅尼聯名款，牆壁則是手工貼金，過了10年前依舊金光閃閃，當時一錢金價2500到2600元，另外，澡堂像是大型會所，一次可容納20人，浴缸磁磚則是貼銅箔，還設有檜木製烤箱與蒸汽浴、3個淋浴間。

