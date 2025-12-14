吊車大王「千萬級豪車」又+1！2正妹助興「奢華場面曝」

生活中心／周希雯報導

人稱「竹北吊車大王」的啟德企業董事長胡漢龑，以擁有雄厚財力及4房嬌妻聞名，身價百億的他還蒐藏多輛動輒上億元的超跑，私生活與豪奢品味同樣吸睛。近日他無預警發文宣布再添千萬等級的愛車，而且是看完車後當場訂購，奢華場面令一票人羨慕直喊「男人的夢想！」

胡漢龑昨（13日）上傳影片，他身穿招牌東北大花套裝、一大早就前往賞車，欣賞豪車外觀及內部過程中，他頻頻出聲讚賞「超美的」、「這個我喜歡」，現場除了安排2名正妹身穿白色洋裝、演奏助興，也準備了豪華套餐。感到相當滿意的胡漢龑，事後也發文透露，「真的是太漂亮的車型了，當場下訂一台，賀成交」，同時也感謝董事長和銷售主任的精心安排，讓他和家人可以愜意邊賞車邊享用美食。

據悉，胡漢龑看到2輛豪車都是千萬等級，因此畫面曝光後，再度令眾人讚嘆起他的財力，「邁巴赫，男人的夢想」、「買邁巴赫跟我買麥當勞一樣簡單」、「恭喜你又添加了一位小老婆」、「我爸又買車了」、「好像在買玩具，真羡慕」、「看起來很貴實際上一點也不便宜」、「少數炫富還不讓人討厭的人」、「真的是超級VVVVVVVVIP等級才有的禮遇」。

事實上，胡漢龑至少坐擁27台跑車，車庫每輛都是千萬級豪車，一字排開宛如跑車展覽般壯觀。他曾在《TVBS新聞》報導指出，自己買跑車主要是觀賞用、從不會飆車，因此他只讓孩子們開一般轎車，以避免他們飆車；即使未來自己不開了也不會留給孩子、而是會全數賣掉，同時也禁止孩子們騎車，認為是「肉包鐵」很危險，「誰敢騎機車我跟誰翻臉」。





