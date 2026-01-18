「吊車大王」大樂透「差1碼」痛失1億！胡漢龑仍霸氣捐車洩憤

「竹北吊車大王」胡漢龑近日在社交媒體臉書上透露，自己在最新一期的大樂透中僅差一個號碼，痛失高達1億元的頭獎，最終僅獲得二獎11萬元，扣除稅金後實際到手約8萬多元。他在影片中表達了自己的失落，並高喊「超扯、超扯、超扯」，展現了他的情緒。

儘管未能中得大獎，胡漢龑的公益心依然不變。他隨即宣布訂購一台勘災車，準備捐贈給新竹縣消防隊即將成立的第四大隊。他強調將繼續努力做公益，展現了他對社會的關懷。

胡漢龑過去也曾有類似經歷，三年前在南投竹山購買威力彩，同樣因差一碼錯失29億元的頭獎，最終僅中得二獎29萬元。這次的經歷再次讓他與巨額獎金擦身而過，令人感到惋惜。

