吊車大王「一天做3次」安頓4妻 自豪體力太強：甩一甩就懷孕

胡漢龑表示除了溝通與財力，體力也要夠好，才能安頓好妻子們。（翻攝自胡漢龑臉書）

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，擁有富裕家境及4名妻子，高調作風時常引發討論。胡漢龑日前接受《彤姐解男題》粉專訪問，聊到如安頓好妻子，他不改狂言作風，表示除了耐心溝通與財力，體力也要夠好，自爆一天就做3次，才能讓大家都服服貼貼。

影片中胡漢龑表示，其中2位妻子是姊妹，跟了他快20年，主持人聽完笑虧「很多男人的夢想欸，姊妹丼耶」，胡漢龑一時間沒聽懂，對方說明後才笑笑帶過。

主持人問如何安頓4位妻子，胡漢龑自豪地說「一天我就做3次，輕輕鬆鬆！」透露自己平時就愛吃海鮮，加上每天行房已成習慣，「一天不做好像很奇怪。」

被問到最初是怎麼跟大老婆溝通的？胡漢龑坦言就是慢慢溝通，溝通半年對方才願意接受，笑說自己「體力太強了，進去甩一甩就懷孕了。」透露其實大老婆一開始有鬧，他自認有錯在先，溝通完兩人決定離婚，再給她一筆錢，但兩人仍待在同個屋簷下生活，強調身為男人，她對大老婆、小老婆們都有負責。

