吊車大王「差1碼」800萬變2萬 霸氣捐警車「洩憤」

有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，近日拍影片分享心情，表示自己購買今彩539彩券時，只差一個數字就錯失頭獎，原本可抱回800萬元，最後僅中2萬元，讓他忍不住連喊三聲不開心。隨後他也宣布，將捐贈一輛警用巡邏車，笑稱要藉此洩憤、回饋社會。

胡漢龑在影片中表示，自己已經不只一次與大獎擦身而過，這回是第5次以上只差一個號碼，與800萬元頭獎失之交臂，最終僅獲得2萬元獎金。

他坦言，雖然沒能中頭獎，但仍決定將中獎的2萬元，在扣除稅金後約剩1萬5000元，拿來回饋社會。

胡漢龑也提到，希望透過自己的行動拋磚引玉，號召全省各轄區、各界企業家，一台一台協助更換警用巡邏車，提升基層警政設備。

隨後，胡漢龑捐贈一輛警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所，消息曝光後，網友紛紛大讚吊車大王不僅財力雄厚，心胸也相當遼闊。



