吊車大王「留英氣質女兒」IG曝光！曾執導金曲歌王MV

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胡漢龑的女兒胡閩玹意外爆紅。（圖／IG@minxuanhu、陳育賢攝）

「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，有4名妻子、14位兒女，其中大女兒胡閩玹因為在中古車行的短影片露面，氣質又甜美的外型造成轟動，社群帳號、過往學經歷也被翻出，曾擔任多位歌手的MV導演，作品充滿美感。

據悉，胡閩玹從文化大學大眾傳播系畢業後，飛往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，學成歸國。胡閩玹不僅氣質出眾，對導演、攝影師的工作富有熱忱，曾替金曲歌王吳青峰和創作歌手黃玠瑋合作的單曲〈再也不見〉拍MV，擔任導演和平面視覺攝影，黃玠瑋當時發文感謝：「這次的拍攝多了許多挑戰，​但閩玹還是完成了這支被形容為每一幀都很美的作品，​閩玹和團隊夥伴日以繼夜地不斷地溝通、不停地嘗試，​只為求呈現出最好的結果。​」

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此外，胡閩玹也曾幫創作歌手9m88拍歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉的MV，當時父親胡漢龑為了挺女兒，特地在自家公司粉專發文宣傳，表示這支MV是大女兒為朋友拍攝的，希望大家一起按讚分享。

而胡閩玹有經營社群，IG照片的風格靜謐又有美感，分享的內容多半是日常、工作、穿搭、美食和旅遊等。隨著胡閩玹爆紅，越來越多粉絲找到她的社群，點讚成為粉絲；然而，胡閩玹似乎不明白自己為何曝光度大增，今稍早，她透過IG限動表示：「IG發生什麼事，為什麼突然多了很多follower？」

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