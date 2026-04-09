吊車大王「留英氣質女兒」IG曝光！曾執導金曲歌王MV
「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，有4名妻子、14位兒女，其中大女兒胡閩玹因為在中古車行的短影片露面，氣質又甜美的外型造成轟動，社群帳號、過往學經歷也被翻出，曾擔任多位歌手的MV導演，作品充滿美感。
據悉，胡閩玹從文化大學大眾傳播系畢業後，飛往英國倫敦藝術大學攻讀碩士，學成歸國。胡閩玹不僅氣質出眾，對導演、攝影師的工作富有熱忱，曾替金曲歌王吳青峰和創作歌手黃玠瑋合作的單曲〈再也不見〉拍MV，擔任導演和平面視覺攝影，黃玠瑋當時發文感謝：「這次的拍攝多了許多挑戰，但閩玹還是完成了這支被形容為每一幀都很美的作品，閩玹和團隊夥伴日以繼夜地不斷地溝通、不停地嘗試，只為求呈現出最好的結果。」
此外，胡閩玹也曾幫創作歌手9m88拍歌曲〈Leftlovers 廚餘戀人〉的MV，當時父親胡漢龑為了挺女兒，特地在自家公司粉專發文宣傳，表示這支MV是大女兒為朋友拍攝的，希望大家一起按讚分享。
而胡閩玹有經營社群，IG照片的風格靜謐又有美感，分享的內容多半是日常、工作、穿搭、美食和旅遊等。隨著胡閩玹爆紅，越來越多粉絲找到她的社群，點讚成為粉絲；然而，胡閩玹似乎不明白自己為何曝光度大增，今稍早，她透過IG限動表示：「IG發生什麼事，為什麼突然多了很多follower？」
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「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，雖然擁有4妻14孩，不過鮮少透露妻兒們現況，近來1位女兒首度公開真面目，姣好面容讓不少網友直呼戀愛了，其實，胡漢龑過去接受《中時新聞網》專訪時，就曾公開心目中女婿的條件，強調只在意是否符合一項特質。
吊車大王女兒IG曝光！曾拍金曲歌王MV 超強學經歷網全跪
年收入高達30億台幣，擁有4位妻子、14名子女的「竹北吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，其中一位女兒近日罕見公開露面，先前驚喜現身中古車網紅「阿慈車庫」頻道，隨後其身分遭起底為留學英國的高材生，更曾幫創作歌手黃玠瑋、演員兼歌手9m88拍攝歌曲MV。
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吊車大王女兒正面臉蛋曝光！電暈全網搶當女婿 才女背景曝光「曾拍金曲歌王MV」
網紅「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，雄厚財力與家庭生活，舉手投足都是鎂光燈下的焦點。對此，胡漢龑近日女兒罕見公開露面，過去曾與金曲歌王吳青峰合作的單曲拍攝MV，也曾幫好友9m88拍攝歌曲MV過網曝光，掀起大票網友討論。
吊車大王胡漢龑女兒罕見露臉 甜美笑容融化網：氣質出眾
吊車大王、啟德機械負責人胡漢龑擁有4位妻子與14名子女，在事業與家庭方面都創下傳奇紀錄。近日他的女兒參與YouTube頻道「阿慈車庫」的影片錄製，罕見公開露臉引起網友熱議。
吊車大王女兒罕曝光正臉！「留英氣質才女」網驚嘆 曾拍金曲歌王MV
64歲啟德機械起重工程公司董事長、有「吊車大王」之稱的胡漢龑，身價破百億，擁有4位妻妾，一共生下14名子女，近期其中一位正妹女兒罕見曝光真面目，不少人想搶當胡漢龑的「女婿」。事實上，胡漢龑大女兒胡閩玹是一位才女，闖蕩藝文界的視覺藝術家，曾為金曲歌手吳青峰及歌手9m88等拍攝MV。
吊車大王愛女「正臉照」曝光！網一看暈了：超美
娛樂中心／周孟漢報導「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，不僅事業有成還熱心公益，經常以各種善舉獲得外界好評，不過擁有4妻14孩的他，幾乎鮮少對外透露妻兒們現況，僅曾向外界表示，有部分子女已進入公司，並從基層做起。而在近日，胡漢龑的其中1位女兒，竟上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣車，正臉照曝光後，讓不少網友全戀愛，直喊「她的笑容一瞬間把我給帶走了」。
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