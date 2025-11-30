「吊車大王」胡漢龑交棒倒數！女婿唯一條件：對我女兒好

64歲的「吊車大王」胡漢龑，身價逾百億，家庭與事業都堪稱傳奇！擁有4位妻子與14名子女的一家人，住在竹北市價值約5億元的豪宅，外界眼中簡直就是「人生勝利組」的真實版。然而，近日他接受媒體訪問時，談到女兒的婚事，卻展現出一位父親最柔軟的一面。

64歲的「吊車大王」胡漢龑，身價逾百億，家庭與事業都堪稱傳奇！（資料圖／翻攝畫面）

他坦言，對於未來女婿，他的唯一條件就是——「完全沒有條件」！只要對他的女兒好，他就會對這位女婿更好。他真心表示，如果女兒沒遇到適合的對象，不需要勉強結婚；但無論戀愛還是生小孩，他都會全力支持，寵女力爆棚！

吊車大王胡漢龑。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

不過，胡漢龑也有身為男性的基本要求，他認為男人不該抽菸、不喝酒、不吃檳榔，更不能有暴怒或暴力行為，這些都是他的「紅線」。但回到挑選女婿，他重視的是人品，而不是條件。

他甚至透露，女兒的另一半其實是自家公司的員工，而且非常勤奮。他完全不在意對方的背景，也不介意是否結過婚或有小孩：「只要對我女兒好，我就對他更好。」這一句話，充分展現了一位父親的深情與包容。

胡漢龑的故事，不僅是事業上的傳奇，更是家庭生活的佳話。從15歲半跟著父親學習吊車，到接手家業，將公司帶領成亞洲前三大機械運輸企業，年營收突破30億元，他用實力寫下了自己的成功篇章，還擁有4妻、14子女，先前他也提到，已陸續將手中的企業交棒給兒女。而對於孩子，他始終堅持一個標準：「只要對我的女兒好，我就對你更好。」

