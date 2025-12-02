「吊車大王」胡漢龑多妻生活！不再考慮再婚 最愛白天「翻牌」

64歲的胡漢龑被譽為「吊車大王」，其身家超過百億，並且擁有四位妻子和十四名子女。他的開朗個性、熱心公益及獨特的形象令他在社會上廣受矚目。近日，胡漢龑在《話時代人物》節目中分享了他多妻家庭的內幕，並自豪地表示：「體力很好」。

竹北「吊車大王」胡漢龑。（圖／翻攝自臉書）

胡漢龑透露，他最初與第二任妻子相識，後來才與第一任妻子談「假離婚」。他花了半年時間進行溝通，並提供數千萬元的補助，以確保後來的妻子不會出現小三、小四的問題。他對第一任妻子讚譽有加，稱其為明理之人，並提到她為他生了六名子女。

在節目中，胡漢龑更分享了自己38年前的奇妙經歷，當時陪父親到大陸時，一位算命師曾預言他未來會有四位妻子和十八名孩子，事後證實這一預言確實成真。胡漢龑表示，未來不會再娶妻，並神秘地指出，自己「翻牌子」的時候不一定在晚上，有時也會在白天一時興起。

