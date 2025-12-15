地方中心／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑，日前前往賞車，花錢不手軟，立刻砸下千萬買豪車，而他自己也把賞車過程，全po上網，高規格接待場面曝光，只見有美女現場演奏，一旁更準備8人份的餐點，尊榮級禮遇，羨煞一票網友。

一身招牌紅色亮眼套裝，開心的站在鏡頭前手舞足蹈，到底什麼事讓吊車大王這麼開心，原來是砸下千萬買豪車！

賞車過程也全曝光，高規格接待場面，美女現場演奏，一旁更準備8人份的餐點，尊榮級禮遇，羨煞一票網友。

"吊車大王"胡漢龑砸千萬買豪車! 高規格接待場面曝光。（圖／民視新聞）64歲「吊車大王」胡漢龑，身價破百億，財力雄厚的他，日前一賞車，當場立刻下訂，直呼要好好犒賞自己。

正面回應酸民，強調不是在炫富，全都是靠自己打拼來的，甚至還曾投入救災，日前花蓮光復、宜蘭蘇澳受到重創，吊車大王出錢、出動機具，協助救援。而不僅工作，他的家庭也備受關注，同時擁有4位妻子和14名子女，但錢並非萬能，吊車大王也曾感嘆，人生有個小遺憾。

吊車大王無論是事業或家庭，一舉一動，都充滿話題。





