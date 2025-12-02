吊車大王1部位「又尖又直」！相面師斷言「這句」竟成真

娛樂中心／于士宸報導

有竹北「吊車大王」之稱的啟德企業董事長胡漢龑名下事業版圖龐大，私下感情生活也備受關注。他日前在《話時代人物》節目中回憶，早在民國76年中國開放探親時，二叔便因他「身體某部位」的特殊天賦，帶他去找相面師算命；結果對方在短短不到3分鐘內，就斷言他未來至少會有4位妻子、18個小孩。如今回頭一看，竟與他的現實人生相當吻合，讓他也直呼相當神準。





吊車大王1部位「又尖又直」被抓去算命！遭斷言「至少擁18子」私生活全說了

吊車大王胡漢龑與4位妻子共育有14名子女，家庭生活備受關注。（圖／翻攝畫面、翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

吊車大王1部位「又尖又直」被抓去算命！遭斷言「至少擁18子」私生活全說了

吊車大王與主持人大談私生活，強調現在的老婆們一切都「合法化」。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





64歲「吊車大王」胡漢龑擁有雄厚財力，私下的感情生活更成為外界茶餘飯後的話題，他與4位妻子共育有14名子女，家庭生活相當熱鬧。胡漢龑近日登上《話時代人物》與主持人大談私生活，胡漢龑提到自己現在擁有4名妻子，先是與大老婆討論辦「假離婚」後，給了她幾千萬資產，也透露現在還住在一起；接下來就與二老婆結婚；緊接著結識三老婆，強調一切都「合法化」，笑稱「都是老婆啦！」，表示年輕時「體力太好、天賦異稟，碰到就感覺到了就這樣子」。





吊車大王1部位「又尖又直」被抓去算命！遭斷言「至少擁18子」私生活全說了

吊車大王在中國的二叔38年前帶他去算命，竟預言成功。（圖／翻攝Youtube頻道《話時代人物》）





接著，吊車大王分享自己38年前到中國算命的經歷。他回憶，民國76年自己20多歲尚未結婚，當時隨二叔探親。二叔見他相貌堂堂，耳朵又豎又尖又直，覺得與眾不同，便帶他去找相面師。不到三分鐘，算命師就斷言他未來至少會有4位妻子、18個小孩。沒想到，這番預言竟一一應驗，胡漢龑也笑稱，如果把「拿掉的孩子」算進去，數量真的達到18個，讓他自己都覺得相當驚人。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

