吊車大王4個老婆怎麼顧？ 他自豪「天生體力好」

胡漢龑坦承自己同時維繫多段關係，全靠「天生體力過人」，更自認精力旺盛、天賦異凜。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）





64歲「吊車大王」胡漢龑以經營吊車事業致富，名下不僅擁有上億元超跑，更坐擁竹北豪宅「小羅浮宮」與寶山「白宮總部」等高價資產，近日因高調、多妻的生活成為網路話題人物。胡漢龑接受節目專訪時，也大方談及與前妻離婚支付好幾千萬補償以及家庭狀況，他坦承自己同時維繫多段關係，全靠「天生體力過人」，更自認精力旺盛、天賦異稟。

胡漢龑指出，早年與正宮離婚時，為求體面補償，曾給予數千萬元。離婚後，他的身分證婚姻欄長期維持空白，使後續的交往對象不涉重婚問題，「身分證空白已經20幾年了，有生小孩也全部合法」，強調自己並非違法亂紀。

據了解，胡漢龑目前共有4位伴侶、14名子女，其中與第一任妻子育有6名孩子。他坦言，當年接連迎娶第二、第三伴侶時，確實仰賴年輕時的體力，「那時候體力實在很旺盛。」他提到，曾赴中國給火柴神算命，被預言會有4位妻子、18名子女，「不拿掉跟流掉的話真的18個。」

胡漢龑目前共有4位伴侶、14名子女。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

談到多伴侶家庭的相處模式，根據《中時新聞網》報導，胡漢龑表示，除了照顧各伴侶，也將對方與前段關係所生子女視為己出，並負責教育費用，甚至送去美國讀書。目前共有4名子女投入家族事業，他也逐步安排接班規畫。

對於外界好奇胡漢龑年過花甲仍維持高強度生活作息，他笑稱自己「天賦異稟」，白天與晚上皆能保持良好體力，「這是與生俱來的體力，就是這麼好。」至於是否仍有迎娶「第五位老婆」的想法，他則搖頭回應，「已經64歲了，不會再想了。」



