吊車大王5度錯過頭獎！只差1碼「29億→29萬」

「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑，年收破30億元，擁有4妻14孩的他，其個人感情生活也成為外界熱議話題之一。胡漢龑今（5）日上傳一段到彩券行買樂透的畫面，表示自己買樂透「今彩539」第五次跟頭獎擦身而過；他還加碼透露，自己三年前買威力彩，只差一個號碼險些就能中頭獎29億元，畫面流出再度引發熱議。

胡漢龑過去曾發下豪語稱，若中頭彩「抽掉稅金後，一定捐一半做公益」。他今（5）日稍早上傳影片、分享自己玩樂透的最新畫面。胡漢龑在影片開頭大喊「不開心、不開心、不開心」，並分享自己今年買今彩539第五次跟頭獎擦身而過；他無奈表示「只差一個號碼，800萬變2萬元，扣稅只剩15000多元」。

此外，胡漢龑還加碼分享三年前另一次誇張的經歷。他當時在南投竹山買威力彩，結果因號碼「31、13」顛倒了，讓他與29億的頭獎擦肩而過，最後只拿到二獎29萬元。而樂於做公益的胡漢龑，當時也將獎金全數拿去竹山分局發紅包。而胡漢龑這次也在影片最後重申，如果中頭彩承諾不變，「扣掉稅金之後，一半來做公益啦」。

