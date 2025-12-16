吊車搶修汐止邊坡竟側翻現場還碰上公車拋錨 現場交通大打結

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局今日上午9時許，接獲通報指出，康寧街及福德一路附近，交通嚴重壅塞。警方立刻派員到場查看，發現是一輛吊車重心不穩側翻，又遇上一輛公車剛好在附近拋錨。分局立刻增派人手前往進行交通管制，維持單線雙向通車，所幸於1.5小時後，成功排除，目前已回復通車，幸無人員傷亡。

警方調查，側翻吊車在施作日前大雨造成康寧路邊坡土石崩落的維護工程吊掛太空包時，卻因重心不穩，連同吊臂側翻，無法動彈，只能等重型機具協助排除是故。碰巧，又遇上一輛公車拋錨，現場僅剩一線道可通車。隨即派遣多名警力，前往現場進行交通疏導。

新北市議員張錦豪接獲通知後，也趕緊請助理前往現場查看，釐清有無民眾受傷，並請分局加派人手，維護車輛安全通行。

警方指出，拋錨公車經維修人員到場處理，已於10時22分修復排除；施工單位派遣其他吊車於10時38分扶正翻覆車輛，目前已恢復雙線通車。

