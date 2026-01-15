社會中心／綜合報導

去年六月，台北捷運新生站外，發生吊車輾斃18歲女騎士的案件，事發後，駕駛還一度企圖肇逃，如今半年多過去了，家屬遲遲等不到肇事者的道歉，事後才知道，77歲的賴姓駕駛，早在去年過世，家人拋棄繼承，死者家屬痛批，自己女兒喪命，肇事者和家屬卻不聞不問，如今和駕駛公司方開庭，也沒有共識。

去年六月一輛吊車，行經台北捷運新生站前，輾過停等紅燈的蔡姓女騎士，整輛車車身還晃了一下，事後還疑似企圖肇逃，遭到路人攔停。18歲蔡姓少女臟器破裂，當場沒了生命跡象，77歲賴姓肇事駕駛，辯稱身體不舒服，外加視線死角，才會沒注意到前方有人，案發至今，遲遲等不到肇事駕駛道歉，後來才得知駕駛已經過世，如今雙方開庭調解，依舊沒共識。蔡姓死者母親表示「這台吊車它是屬於右駕，既然右駕的話，照理來講它是需要有前導後導，或者是有廣角鏡，他們沒有什麼任何的意願，說是要賠償，他們一點都不覺得自己有錯，（公司）他說（駕駛）他只是靠行而已。」

吊車撞死18歲女騎士 肇事駕駛過世雙方調解無共識

去年六月蔡姓女騎士忠孝新生捷運站前 遭吊車從後方輾斃（圖／民視新聞）

家屬質疑肇事駕駛涉嫌二次輾壓，而對方公司，沒有依法裝設前後鏡頭行車記錄器，以及視線輔助器，家人甚至拋棄繼承，如今面對失去愛女，肇事方卻不聞不問，連一毛錢都不用賠，調解還放鳥沒現身，都讓死者母親無法接受。蔡姓死者母親表示「（死者家屬）他們透過葬儀社，打一通電話來，說你們喪葬費用少做一點，法事少做一點，你們如果要買靈骨塔，我可以給你們打折，開庭耍我們兩三次直接放鳥，沒有任何道歉的想法，他們都無所謂啊。」死者家屬委任律師黃中麟表示「我們很遺憾就是今天公司方，沒有提出任何調解金額，也沒有提出任何的調解條件。」

77歲賴姓駕駛傳出去年病逝 家屬疑似拋棄繼承（圖／民視新聞）

18歲的蔡姓女騎士，剛從醫院實習放假回家，騎車外出等紅燈遇上死劫，而生前跟母親說，要外出買東西，成了最後遺言，如今對方過世，後續民事求償，還得看是否跟肇事公司和家屬，達成共識。

